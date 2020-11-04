Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı - Son Dakika

Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı

04.11.2020 09:59
Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı, System.String[]

İstanbul'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu için görev yaptığı Alanya HEP Üniversitesinde anma töreni düzenlendi.

İstanbul'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu için görev yaptığı Alanya HEP Üniversitesinde anma töreni düzenlendi.

Oldukça duygusal anların yaşandığı anma töreninde, ilk konuşmayı Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul yaptı. Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun (31) güler yüzlü ve sıcakkanlı kişiliğinden bahseden Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, "Sizleri burada Şebnem'in olduğu, onun düzenlediği bir etkinlikte misafir etmeyi çok isterdik. Ancak bu maalesef bu olmadı. Kendisini çok erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizim görevimiz sevgili Şebnem'in anısını yaşatmak ise, O'nu kuruma kattığı neşe, enerji ve dinamizm ile yaşatmamız gerekir. Bu konuda arkadaşlarımızla çok güzel bir başlangıç yaptık. Üniversitemizin konferans salonuna Şebnem Hocamızın adını verdik. Köseoğlu ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve arkadaşlarına ve üniversitemize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Alanya'yı ve Alanya HEP'i çok severdi"

Anma töreninde Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Sayın ve Alanya HEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Şebnem Köseoğlu'nun etrafına pozitif enerji yayan bir kişi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erol Sayın, "Şebnem, pozitif enerji yayan bir meslektaşımızdı, etrafına neşe saçardı. Onun ışığını saçmaya devam ettirmeye çalışacağız. Ne kadar başarırız, bilmiyorum. İlişki kurmakta, ilişki oluşturmakta çok başarılıydı. Genç arkadaşların bu yönünü örnek almasını canı yürekten dilerim. Bizim toplumumuzda az bulunan bir özellik ortaklaşa bir şey üretmek. "Ortaya Karışık"ı üretti, yıllarca sebatla sürdürdü. Organizasyon yapmak çok zor bir şeydir. O, bunu tereyağından kıl çeker gibi yapardı. Alanya'yı ve Alanya HEP'i çok severdi. Kendisini unutmayacağız" diye konuştu.

"Şebnem, iyilik elçisiydi"

Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar, yakın dostu ve çalışma arkadaşı Şebnem Köseoğlu'nu anlatırken zor anlar yaşadı. Şebnem'in son nefesine kadar iyilik peşinde koştuğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar, "Üniversitemizde akademik danışmanlığını yürüttüğü ve kurucusu olduğu Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu ile Lösemi hastalarına, çocuklara, engelli vatandaşlarımıza, sokak hayvanlarına, ihtiyaç sahiplerine sayısız projeler ile yardım eli uzattı. Hastalığıyla olan mücadelesini Maskeli Şebnem olarak paylaşımlarıyla bir sürü hastaya umut verdi destek oldu. Şebnem hayatında olan tüm insanlara renkli olmayı ve her anı prenses gibi doya doya yaşamayı öğretti. Gün batımından keyif almayı öğretti. Sevginin karşılıksız olduğunu, insanlara dokunabilmeyi ve onlara iyi gelebilmeyi, pembeyi sevmeyi, çoğu insana hayal kurabilmeyi, kahkahalarla dolu gülmeyi öğretti" ifadelerini kullandı.

"Şebnem'in adı konferans salonunda ve parkta yaşayacak"

İş adamı Ali Hancı, Alanya Belediye Meclisinin aldığı kararla, Şebnem Köseoğlu'nun adının parkta yaşatılacağını duyurdu. Şebnem Köseoğlu'nun törene katılamayan öğrencilerinin duygu ve düşünceleri hazırlanan video ile katılımcılara aktarıldı. Törenin sonunda Alanya HEP Üniversitesi Konferans Salonu'nun adı, Şebnem Köseoğlu konferans salonu olarak değiştirildi. Ailesi, Şebnem Köseoğlu'nun çalışmalarının sergilendiği alanı gezerken gözyaşlarına hakim olamadı. Törenden sonra ailesi, arkadaşları Şebnem Köseoğlu'nun mezarını ziyaret etti.

Alanya HEP Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, iş adamı Ali Hancı, Köseoğlu'nun ailesi, iş arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. - ANTALYA

Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı
Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı
Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı
Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı
Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı
Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı
Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Konferans, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor
ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı         
10:09
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz         
08:47
Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım         
21:26
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 10:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei