Kansere yenik düşen Yelda öğretmeni öğrencileri uğurladı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, yaklaşık 7 aydır kanser tedavisi gören matematik öğretmeni Yelda Özkefe (50) hayatını kaybetti. Ölümü büyük üzüntü yaratan Özkefe'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, törene yakınlarının yanı sıra öğrencileri de katıldı.

?Ahmet Sezer Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Yelda Özkefe, 7 ay önce pankreas kanserine yakalandı. Özkefe, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Özkefe için Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nasrettin Hoca Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Özkefe'nin mesai arkadaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı. Özkefe'nin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDITedavi gördüğü ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde durumu ağırlaşan Yelda Özkefe için dün sosyal medyadan kan bağışı çağrısı yapıldı. Özkefe'nin arkadaşları ve eğitim camiası tarafından yapılan paylaşımlarda Özkefe için Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulunulması istendi. Ancak bu paylaşımlardan saatler sonra Özkefe hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.'İNSANI, DOĞAYI VE HAYATI SEVEN BİR İNSANDI'Cenaze törenine katılan Yelda Özkefe'nin arkadaşı Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, insanı, doğayı ve hayatı çok seven bir insanı kaybettiklerini, "Yelda benim çok eski arkadaşımdı. 25 yıla dayanan bir dostluğumuz vardı. Yozgat 'ta ilk göreve başladığımda aynı apartmanda kaldık, aynı ekmeği tükettik, aynı acıları paylaştık. O zamanlardan bugüne gelen bir dostluğumuz vardı. 6-7 aydır bir rahatsızlığı olduğunu biliyorduk. İnsanı, doğayı, hayatı seven bir insandı. Çok üzgünüz. Eğitim camiasının başı sağ olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Kan bağışı için Eskişehir'deki bütün sendikalar, ulaştığımız tüm belediyeler seferber oldu. Hatta bizim Yelda ile 25 yıl önce okuttuğumuz şu anda askeri personel alan bir öğrencimiz sayesinde birçok arkadaşa ulaştık. Kan bağışları oldu ama ömrü yetmedi" diye konuştu.ÖĞRENCİLERİ DE UĞURLAMAYA GELDİCamiye gelen Yelda Özkefe'nin öğrencileri de cenaze törenine katılarak öğretmenlerini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Öğrencilerden Yusuf Akyüz, "Hocamızı çok seviyorduk. 2 yıl bize eğitim verdi. Allah rahmet eylesin. Öldüğü haberini duyunca ailece çok üzüldük" dedi.

Ceren Su Aktaş ise, "Ben de öğrencisiydim. İyi birisiydi. Her insan gibi bazen kızgınlığı oluyordu ama hiçbir insana bir zararı dokunmuyordu. Çok güzel ders anlatımı vardı, iyi bir öğretmendi. Kaybettiğimiz için üzüldüm" diye konuştu.