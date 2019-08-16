Son Dakika Haberleri: Kansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildi
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Kansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildi

1 saat önce

KAYSERİ'de 2 hafta önce yakalandığı doku kanseri sonucu yaşamını yitiren amatör futbolcu Medet Avşar (22) son yolculuğuna uğurlandı.

Kansere yenilen amatör futbolcu toprağa verildi, System.String[]
KAYSERİ'de 2 hafta önce yakalandığı doku kanseri sonucu yaşamını yitiren amatör futbolcu Medet Avşar (22) son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri 2'nci Amatör Lig'i takımlarından Gaziosman Paşaspor'da forma giyen Medet Avşar, 2 hafta önce rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Genç futbolcuya burada doku kanseri tanısı konuldu. Hastanede tedavi altına alınan Avşar, Kurban Bayramı'nın 2'inci günü yoğun bakıma kaldırıldı. Genç futbolcu dün akşam saatlerine doğru hayatını kaybetti. Bu yıl Erciyes Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümünden mezun olan genç futbolcunun cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, kent merkezinde bulunan Camii Kebir'e getirildi. Burada tabutun üstüne arkadaşları tarafından formasını giydiği Gaziosman Paşaspor forması ve Galatasaray formaları konuldu. Medet Avşar, öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:22 Kaynak: DHA
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