KANSERE YENİLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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KASTAMONU'da görev yapan polis memuru Volkan Şahin (29), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru Volkan Şahin, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Volkan Şahin için memleketi Karabük'te cenaze töreni düzenlendi. Törene Şahin'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Volkan Şahin'in cenazesi Cevizlidere Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi.