"Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz" - Son Dakika

"Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz"

04.04.2021 11:01

Kanserle mücadelede en etkin yöntemin erken tanı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Öncel "Kalın bağırsak kanseri için 50 yaşından itibaren gaitada gizli kan testi ve kolonoskopi yaptırın" dedi.

Kanserle mücadelede en etkin yöntemin erken tanı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Öncel "Kalın bağırsak kanseri için 50 yaşından itibaren gaitada gizli kan testi ve kolonoskopi yaptırın" dedi.

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında yaptığı açıklamada erken tanının önemini vurgulayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Onkoloji Cerrahisinden Prof. Dr. Mustafa Öncel, "Birçok gelişmiş toplumdaki gibi ülkemizde de kanserin en başta gelen ölüm nedenleri arasında olduğunu belirterek "İnsanlarımızın yüzde 20 ila 25'i maalesef kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Ama bu oranı azaltmak, uzun ve sağlıklı bir yaşam şansı bulmak mümkün. Bunun için de kanserleri daha erken yakalamak gerekiyor. Çünkü kansere karşı uyanık olup, hastalığı erken keşfedersek tedavisinde çok daha başarılı oluyoruz. Erken teşhiste ilk basamak kanser hakkında farkındalığımızı artırmaktır" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL OLARAK KANSER RİSKİNİZİ BELİRLEYİN"

Kanserlerin azımsanmayacak bir kısmının genetik geçiş gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Öncel, şöyle devam etti:

"Genetik faktör, sizin kan bağınız olan kişilerle benzer kaderde olmanıza yol açıyor. Eğer babanız, dedeniz kalp ve tansiyon hastasıysa sizin de olma potansiyeliniz daha yüksek. Ama diğer aile bireyleriniz kansere yakalanmışsa unutmayın ki sizin de hayatınızın bir bölümünde kanserle yüzleşme olasılığınız var. Özellikle ailede görülen kanserler aynı türdense bu oran daha yüksek. Örneğin; dedeniz, amcanız ve halanız kalın bağırsak kanseriyse mutlaka hekiminize bu durumu anlatın. Ailede bir kişinin bile özellikle genç yaşta kansere yakalanması sizde de o kanserin görülme ihtimalini arttırıyor. Bu nedenle aile ağacı şeması çıkarmaya çalışın."

"SİGARA VE FAST FOOD'DAN UZAK DURUN"

Prof. Dr. Öncel, kansere yol açan çok fazla neden olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi: "Sigara sadece nefes darlığı ve öksürük yapmıyor aynı zamanda akciğer, solunum yolları, mesane başta olmak üzere kanser olasılığını içmeyenlere göre ciddi oranda arttırıyor. Kilo yalnızca yaşam kalitesini düşürmüyor, meme ve kalın bağırsak kanseri olasılığını da arttırıyor. Liften ve taze gıdalardan uzak bir fast food bağımlılığı, kalın bağırsak ve mide kanseri olasılığını arttırıyor. Vücudumuz bize hep orta yollu, kendisini sıkmayan ve doğal yaşam şeklini tavsiye ediyor aslında."

"BU BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN"

Hastaların kanser tanısı aldıklarında çoğu zaman geç kaldıklarına işaret eden Prof. Dr. Öncel, "Erken bulguları tanımak gerekiyor. Uzayan ve ağır öksürük nöbetleri, herhangi bir bölgemizde ele bir kitle gelmesi ya da kan, irin veya mukus dediğimiz sümüksü akıntıların görülmesi asla normal değildir. Bu gibi durumlar araştırılmalıdır. Bunlar akciğer, meme, mesane veya kalın bağırsak kanserinin ilk bulguları olabilir. Çoktan beri yapageldiğiniz şeylerdeki değişiklikler hemen dikkatinizi çeksin. İdrar yapmada güçlük, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, yemekleri yutarken zorlanma, çabuk doyma gibi son birkaç ayda olan değişiklikler önemlidir. Prostat, kalın bağırsak, yemek borusu veya mide kanserlerinin ilk bulguları olabilir. En önemlilerden birisi de kilo kaybı. Diyet veya açıklanabilir başka bir neden olmaksızın kilo kaybı alarm bulgularındandır. Hemen hekime başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

"TARAMA PROGRAMLARINA DAHİL OLUN"

Prof. Dr. Öncel, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:

"Bazı kanser türlerini ülke tarama programlarıyla hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı insanlarda araştırıyoruz. Çünkü çoğu kez bir bulgu vermişse artık hastalığın oldukça yol aldığını biliyoruz. O yüzden hiçbir bulgu vermeden veya şikayete yol açmadan 3 ayrı kanser için tarama protokolleri var. Aile hekimleriniz bu konuda yeterince bilgi sahibi ve onlara başvurabilirsiniz. Meme kanseri için 40-45 yaşından itibaren 2 yılda bir mamografi çektirin. Kalın bağırsak kanseri için 50 yaşından itibaren gaitada gizli kan testi ve kolonoskopi yaptırın. Rahim ağzı kanseri içinse 30'lu yaşlardan veya cinsel aktif olduktan sonra smear testini unutmayın. Böylece hastalığınız çok erken evrede hatta kanserleşme görülmeden yakalanabilir, siz de hayatınıza kaldığınız yerden devam edersiniz. Unutulmamalıdır ki her birimiz ya kanseriz ya da kanser adayı."


Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz

Bağırsak Kanseri, Mustafa Öncel, Kanser, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: 2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: "Taş değil kurşun!"         
12:22
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir         
12:02
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız         
11:17
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında         
11:05
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi         
08:32
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor         
19:47
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 12:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kanseri erken tanıyla yenebilirsiniz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei