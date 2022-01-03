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Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi - Son Dakika

Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi

03.01.2022 15:41

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 yıl süren kemik kanseri tedavisinin ardından son kemoterapisini aldıktan sonra taburcu olan Mekke Alagöz (14), doktoru Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli'yle birlikte gitar çalıp şarkı söyledi.

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 yıl süren kemik kanseri tedavisinin ardından son kemoterapisini aldıktan sonra taburcu olan Mekke Alagöz (14), doktoru Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli'yle birlikte gitar çalıp şarkı söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi, duygusal anlara sahne oldu. Hastanede 1 yıl süren kemik kanseri tedavisinin ardından son kez kemoterapi alan ve artık hastaneye sadece kontrol için gelmek üzere taburcu edilen Mekke Alagöz, tedavi sürecinde çalmayı öğrendiği gitarını eline aldı. Mekke gitar çalarken, tedavisini yürüten Klinik Şefi Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, Nilüfer'in 'Caddelerde Rüzgar' şarkısını söyledi. Mekke'nin annesi ile asistan doktorlar ve hemşirelerin de eşlik ettiği mini konserde duygusal anlar yaşandı.

ÇALMAYI 4 AYDA ÖĞRENDİGaziantepli Metin Alagöz (39) ve Özlem Alagöz (36) çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Mekke Alagöz, hastalığı nedeniyle olduğu ameliyatların ardından geçen eylül ayında gitar eğitimi almaya başladığını ve hızla ilerlediğini söyledi. Taburcu olurken de doktoruyla birlikte şarkı söylemek istediğini anlatan Mekke, "Doktorum Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli hocamın da müzikle ilgilendiğini biliyordum. Kendisi beni kırmadı ve birlikte şarkı söyledik, çok mutlu oldum. Kendisine ve tedavim boyunca ilgilerini eksik etmeyen Adana Şehir Hastanesi personeline teşekkür ediyorum" dedi.'MORALİ HEP YÜKSEKTİ'

Mekke'nin annesi Özlem Alagöz de kızlarının tedavisi nedeniyle Gaziantep'ten Adana'ya taşındıklarını belirterek, "Her 28 günde bir geliyorduk ve Mekke 4 gün hastanede kalıyordu. Doktorlar ve diğer sağlıkçıların da desteğiyle hep moralini yüksek tuttu. Zor bir dönem geçirdik ama çok şükür hepsini atlattık. Kemoterapi tedavisi tamamlandı. Önümüzdeki 4 yıl boyunca sadece kontroller için hastaneye geleceğiz" diye konuştu.


Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi
Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi
Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi
Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi
Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Mekke, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser tedavisi tamamlandı, gitar çalıp doktoruyla şarkı söyledi - Son Dakika
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