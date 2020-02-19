Kanseri iki kez yenip iki kitap yazan Azime Taş, okurlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kanseri iki kez yenip iki kitap yazan Azime Taş, okurlarıyla buluştu - Son Dakika

Kanseri iki kez yenip iki kitap yazan Azime Taş, okurlarıyla buluştu

11 dakika önce

İzmir'de 14 yıl arayla meme ve rahim kanseri teşhisi konulan ve ikisini de yenmeyi başaran Azime Taş, "250 gramlık hikayeler" adını verdiği ikinci kitabını okurları için imzaladı.

Kanseri iki kez yenip iki kitap yazan Azime Taş, okurlarıyla buluştu, System.String[]

İzmir'de 14 yıl arayla meme ve rahim kanseri teşhisi konulan ve ikisini de yenmeyi başaran Azime Taş, "250 gramlık hikayeler" adını verdiği ikinci kitabını okurları için imzaladı.

Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza gününde Azime Taş, okurlarının sorularını cevapladı.

Azime Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastalığı teşhisi konulduğunda yakın çevresine, yaşamak için mücadele edeceği yönünde söz verdiğini dile getirdi.

O dönemde yaşadıklarını içeren "125 gram bir memenin trajikomik hikayesi" adlı bir kitap yazdığını ve kanser hastası kadınlara hediye ettiğini belirten Taş, tedavi sürecini tamamladığında yazarlık eğitimi alıp, "250 gramlık hikayeler" isimli bir kitap daha hazırladığını ifade etti.

Azime Taş, kitabında kanser hastası kadınların öykülerine yer verdiğini belirterek, "Amacım benim gibi kanser hastası olan kadınlara örnek olmak. Onlara tedavi süreci boyunca benim gibi kararlı olmalarını anlatıyorum. Bu hastalığının tedavi sürecinde moral çok önemli. Tedavi sürem boyunca hayata olan bağlılığımı hiç koparmadım ve sonunda başardım." dedi.

Taş, üçüncü kitabı için hazırlıklara başladığını da sözlerine ekledi.

Selahattin Akçiçek, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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