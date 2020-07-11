Kanseri koklayarak teşhis edecek köpekler yetiştiriliyor - Son Dakika

Kanseri koklayarak teşhis edecek köpekler yetiştiriliyor
SAMSUN Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli veteriner hekim Tuncay Eker tarafından hazırlanan 'Erken teşhiste biodedektör köpekler' projesi ile kanser teşhisinde kullanılacak köpekler yetiştiriliyor.
SAMSUN Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli veteriner hekim Tuncay Eker tarafından hazırlanan 'Erken teşhiste biodedektör köpekler' projesi ile kanser teşhisinde kullanılacak köpekler yetiştiriliyor. 'Şiva' isimli köpek, prostat kanserinin teşhisi için 'Pamuk' isimli köpek ise akciğer kanserinin teşhisi için eğitiliyor.
Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli veteriner hekim Tuncay Eker tarafından 2017 yılında 'Erken teşhiste biodedektör köpekler' projesi hazırlandı. Proje kapsamında, hastanın nefesini, derisini, idrarını ya da dışkısını koklayarak kanser teşhisini yapabilecek köpekler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Belçika Malinois ve Alman Kurdu kırması olan 'Şiva' isimli köpek 2 yıldır prostat kanseri teşhisi için eğitiliyor. Hasta olan ve olmayan kişilerin idrar örneklerini koklayan köpek 'ödüllendirme' sistemli eğitimle prostat kanseri olan kişinin idrarını belirliyor. Doğru tespitinde köpeğe ödül veriliyor. Yine golden retriever cinsi 'Pamuk' isimli köpeğe de hastaların ve sağlıklı kişilerin nefesini koklaması şeklinde 6 ay süreyle akciğer kanserinin teşhisi için eğitim verildi.Covid-19 salgını nedeniyle projenin bu yılki çalışmalarına ara verildi. İki köpek de iki öğrenci tarafından evlerinde bakılıyor. Proje kapsamında sağlıklı numuneler alınıp bilimsel boyutta çalışma yapılması için Sağlık Bakanlığı 'Etik Kurulu'na başvuru yapılacağı belirtildi. Başvuru sonrasında kanser hastalarından izin alınıp ve daha çok numuneye ulaşılarak, köpeklerin eğitimlerinin sürdürüleceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:26 Kaynak: DHA
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