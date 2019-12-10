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Kanseri meslek kursuyla yendi

6 saat önce

İnegöl Belediyesi tarafından açılan meslek kursu ile hayatı değişen Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı kanseri de ahşap boyama kursuyla yendi.

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İnegöl Belediyesi tarafından açılan meslek kursu ile hayatı değişen Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı kanseri de ahşap boyama kursuyla yendi.


İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İNESMEK) tarafından açılan farklı kurslar, katılımcıların el becerilerini geliştirirken, aile bütçelerine de destek oluyor. Farklı branşlarda açılan kurslar, aynı zamanda kişileri yaşadıkları günlük hayattaki stresten de uzak tutuyor. Hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları bir kenara bırakanlar, el becerileriyle hem mutluluğa hem de sağlığına kavuşuyor.


Bu kurslardan ahşap boyama sanatını öğrenmek için çaba sarf eden 45 aşındaki Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı göğüs kanserini yenme başarısını gösterdi. Çeşit, "Bu kurslarla kanser hastalığımı yendim. Şu anda eski sağlığıma kavuştum. Ama tedavim devam ediyor. Ben herkesin bu kurslara gelmesini tavsiye ediyorum. Doktorum da nerede mutlu oluyorsam orada olmamı istedi. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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