Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı - Son Dakika
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Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı

20.04.2022 17:14
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı

İZMİR'in Bergama ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan bisiklet tutkunu Emine Aktürk (50), hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı Arzu Elibol ile 18 Nisan'da 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan bisiklet tutkunu Emine Aktürk (50), hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı Arzu Elibol ile 18 Nisan'da 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı. Turun ilk ayağı olan Aydın'da mola veren iki arkadaş bir süre sonra tekrar yola koyuldu.

Evli, 3 çocuk annesi emekli terzi Emine Aktürk, 2020 yılında rahatsızlanınca gittiği hastanede meme ve lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Kemoterapi süreciyle tedavisine başlanan Aktürk, hastalığa karşı moralini bozmadı ve tek tutkusu olan bisikletiyle hayata sımsıkı sarıldı. Yatmak yerine bisikletiyle gezmeye devam eden Aktürk, hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemde de birçok kadına bisiklet eğitimi verdi.

İki yıl içerisinde hastalığı yenen 3 çocuk annesi Aktürk, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kanser hastalığına dikkat çekmek ve hastalara moral vermek amacıyla arkadaşı Arzu Elibol ile Helenistik dönemin en önemli sağlık merkezi olan Bergama Asklepion Örenyeri'nden esinlenerek 'Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere' projesini başlattı.Proje kapsamında Elibol ile 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıkan Aktürk, gideceği kentlerde kanser hastalarıyla buluşup onlara moral vermek istediğini söyledi. Aktürk ve Elibol, bisikletleriyle 3 ayda turu tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.İki arkadaşın ilk durağı Aydın oldu. En güzel kıyafetlerini giyip süsledikleri bisikletlerle Süslü Kadınlar Turu'nu başlatan ve geçen günlerde Birleşmiş Milletler'in 2022 Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü'ne layık görülen kadınlarla buluşup bir süre sohbet eden Aktürk ve Elibol, kenti çok beğendiklerini söyleyerek tekrar bisikletleriyle yola çıktı.'KANSER HASTASI KADINLARA UMUT İÇİN YOLA ÇIKTIK'"Kanser hastalarına moral vermek, hobinin bir insanı nasıl motive ettiğini göstermek amaçlı Bergama'dan, sağlığın doğduğu şehirden doğuya, güneşin doğduğu yerlere bisikletle gitmek istedim" diyen Emine Aktürk, şöyle konuştu: "Bu bir farkındanlık turu. Yol boyunca yeni insanlarla tanışacağız. Bazı kanser hastaları arkadaşlarla görüşeceğiz. Güzel bir farkındalık turu olacak. Hem kadınlara hem de kanser hastalarına umut açısından yola çıktık. Tabii ki yola çıkmadan önce doktoruma danıştım. Doktorum da diğer kadınlara da örnek olması açısından çıkabileceğimi söyledi. Yollarda bana ulaşan birçok kanser hastası kadınlarla da görüşmelerimiz olacak. Herhangi bir hobinin insana nasıl iyi geldiğini göstermek için aslında bunu yapıyoruz. Tura çıkmadan önce bizi arayanlar oldu. Bunun içinde Aydın da vardı. Aydınlı bisikletli kadınlarda var. Bizi misafir ettiler. Aydın'ı çok sevdik birçok kadın bizimle iletişime geçti. Aydın'ı da tanımış olduk"'EMEKLİ OLMUŞ İNSANLARA ÖRNEK OLALIM'

Emekli bankacı Arzu Elibol da "Emine'ye, 'Bir Gaziantep yapalım mı?' diye sordum, oradan böyle bir proje çıktı. Çünkü Emine ağır bir kanser tedavisi ve kemoterapi gördü. Bu tur sadece sağlık için değil emekli olmuş insanlara da örnek olmak için de çıktık. Hedefimiz şu an Şanlıurfa ve Mardin bölgesi. Ancak, bu tabii ki sağlığımıza bağlı. 3 aylık bir hedef koyduk. İstediğimiz zamanda bu hedefe ulaşamazsak bir daha tekrarlayacağız. Bir de yanımızda bisikletçilerin giydiği yelek var. Her gittiğimiz yerde tanıştığımız kadınların isim ve imzalarını bu yeleğe attırıyoruz. Döndüğümüzde hatıra olarak kalacak" diye konuştu.


Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı
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Bisiklet, Bergama, Kanser, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı - Son Dakika


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