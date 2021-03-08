BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı - Son Dakika

BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı

08.03.2021 15:01

Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtıBURSA'nın İnegöl ilçesinde göğüs kanseri teşhisi konulan Rivayet Düzenli (53), 6 yıl süren mücadele sonucunda kanseri yenerek sağlığına kavuştu.

Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde göğüs kanseri teşhisi konulan Rivayet Düzenli (53), 6 yıl süren mücadele sonucunda kanseri yenerek sağlığına kavuştu. Bu süreçte yarıda bıraktığı eğitimini de sürdüren Düzenli, terzi dükkanını da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hizmete açtı.

Okuttuğu bir oğlu polis, diğeri jandarma subayı olan Rivayet Düzenli, 2015 yılında kontrol için gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Ailesinin desteği ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan Düzenli, 6 yıl süren mücadele sonucunda kanseri yenerek sağlığına kavuştu. Bu süreçte daha önce okula gitmediği için, Halk Eğitim Merkezi'nde ilkokul eğitimi ile eğitim hayatına başlayan Düzenli, bu yıl da açık öğretim lisesini başarı ile tamamladı. Üniversite eğitimi için sınav başvurusu da yapan Düzenli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise terzi dükkanını açtı.

'SENEYE İNŞALLAH ÜNİVERSİTELİYİM'

Kadınların istediği takdirde her şeyi başarabileceğini söyleyen Rivayet Düzenli, kanser olduğunu ve atlattığını belirterek, "Kadınlar gerçekten de her şeyi yapar. 6 yıllık bir tedavi sürecim oldu. Daha sonra hastalığımı yendim. Ailem bu süreçte çok destek oldu. Bu dükkan benim için bir moral kaynağı oldu. Liseyi bitirdim, üniversiteye de kaydımı yaptırdım, seneye de inşallah üniversiteliyim. Terzilik yapıyorum. Çocuklarım küçük olduğu için onların eğitimi benim için çok önemliydi. Baktım ki çocuklarla ilgilenemiyorum ben de işi bıraktım. Hem ilgileneyim çocuklarla hem de evde bir şeyler yapayım istedim. Çocuklar büyüdü meslek sahibi oldu. Biri teğmen biri polis oldu. Sonra ben boş kaldım ve kendime dükkan açtım? diye konuştu.

Eşinin ağır bir hastalık geçirdiğini söyleyen Taner Düzenli ise "Kalfalık ve ustalık belgeleri vardı. Kendini toparlayınca önce liseyi okumaya başladı. Şimdi iş yeri açtı. Bu işin hem maddi hem manevi faydası var. Üretime ve bütçemize katkıda bulunacak. Bu çok güzel bir şey. Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum, kadınlar isterse her şeyi başarabilir" ifadelerini kullandı.

BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı
BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı
BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı
BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı
BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı
BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı
BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı
BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı
BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı

Kadınlar Günü, İnegöl, Bursa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Kanseri yendi, eğitim hayatına başlayıp, Dünya Kadınlar Günü'nde iş yerini açtı - Son Dakika


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