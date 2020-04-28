Kanseri yendi korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Kanseri yendi korona virüse yenik düştü
6 saat önce
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Tuğba Kuşdemir Covid-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Tuğba Kuşdemir Covid-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç hemşire için çalıştığı kurum Atatürk Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi.
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hemşire Tuğba Kuşdemir koronavirüse yenik düştü. Daha önce kanser tedavisi gören ve bu hastalığı yenip hastanedeki görevine yeniden başlayan Kuşdemir tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden hemşire Tuğba Kuşdemir için hastanede tören düzenlendi. Tabutuna Türk bayrağı da konan Tuğba Kuşdemir'in cenaze törenine İl Sağlık Müdürü dr. Fevzi Yavuzyılmaz da katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Atatürk Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Personelimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 03:49 Kaynak: İHA
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