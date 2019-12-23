Kanseri yendi, şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanseri yendi, şampiyon oldu - Son Dakika

Kanseri yendi, şampiyon oldu

6 saat önce

Kanseri yendi, şampiyon olduEmre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde yakalandığı kanser hastalığını zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenmeyi başaran milli muaythai sporcusu Onur Güler, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası IFMA-EMF...

Kanseri yendi, şampiyon oldu

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde yakalandığı kanser hastalığını zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenmeyi başaran milli muaythai sporcusu Onur Güler, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Salihli'de 23 yıldır muaythai ile uğraşıp 2016 yılında yakalandığı lenf kanseri nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren 38 yaşındaki milli sporcu Onur Güler, ringlere döner dönmez zirveye çıktı. Kanseri yenmesi sonrası Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda şampiyon olan Güler, çifte mutluluk yaşadı. Azmin zaferiyle şampiyonluğa ulaşan Onur Güler, hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

2016 yılında lenf kanserine yakalandığında doktorunun söylediği, "Hayattan kendini koparma, yaptığın işlere aynı şekilde devam et" şeklindeki sözlerin kendisini kamçıladığını belirten Onur Güler, "Ben de sporumu hiçbir zaman bırakmadım. Antrenmanlarıma yavaş da olsa devam edip, salondan hiç kopmadım. Hastalığa yakalanan bir insana en büyük tavsiyem; hiçbir zaman hayattan kopmayın, mücadeleye devam edin, bu hastalığı yenmeye çalışın. Çünkü kanser sizden büyük değil, mutlaka yenersiniz. Yeter ki inanın. Çok kötü durumlara düşebilirsiniz ama kesinlikle yıkılmayın. Bu hastalık insanı öldürmüyor. Gördüğüm kemoterapi süresince saçlarım, kaşlarım, sakallarım, her şeyim döküldü, kortizondan dolayı vücudumda şişmeler oldu. Ama ben hiçbir zaman yılmadım. Pes etmeyip, devam ederek bu hastalığı yendim" dedi.

KANSER GİBİ RAKİPLERİNİ DE MAĞLUP ETTİ

Yakalandığı lenf kanserine rağmen muaythai'ye ara vermeyen Onur Güler, tedavi sürecinin ardından katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda da zirveye çıktığını söyledi. Güler, "Mücadele edip yılmadım, hiçbir zaman spordan vazgeçmedim. Ekim 2019'da Türkiye şampiyonu olduktan sonra Uluslararası IFMA-EMF Antalya Açık Kupası'nda milli forma ile dövüşmeye hak kazandım. Antalya'da yapılan ve 11 ülkeden bin 50 sporcunun katıldığı kupada +95 kiloda İranlı ve Rus rakiplerimi geçerek Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi ise Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Görev verildiğinde bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı. "Tüm çocuklara bu sporu tavsiye ediyorum" diyen Onur Güler, "14 yaşındaki kızıma dahi çok sevdiğim sporu 6 yıldır yaptırıyorum. Çünkü sporla çok şey kazandık. Ailelere tavsiyem bu sporu çocuklarına yaptırsın" diye konuştu.

Kanseri yendi, şampiyon oldu

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı
Dansçı lise öğrencisinin bıçaklandığı olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek

Son Dakika Haberleri
20:11 Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu - Son Dakika
20:10 Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı - Son Dakika
20:09 Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika
20:07 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
20:06 Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanseri yendi, şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]