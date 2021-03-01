Kanseri Yendi, Uzaya Gidiyor - Son Dakika

Kanseri yenen Hayley Arceneaux bir ilke imza atıyor ve yolcuların tamamı sivil olan bir uzay görevine katılıyor.

Kemik kanserini yenen ilk astronot, protez uzuvla uzaya gidecek ilk insan ve Dünya yörüngesinde dolaşacak en genç Amerikan vatandaşı; Hayley'i anlatmaya başladık size. 29 yaşındaki Hayley çocukluğunda kanser tedavisi gördüğü hastanede sağlık personeli olarak çalışıyor.

Ocak ayında sadece sivillerin katılacağı uzay görevine kabul edildiğini duyunca ayakları yerden kesilmiş ancak bir aydan fazla bir süre bu müthiş haberi ağzından kaçırmamak için büyük çaba harcamış.

Bu tarihi görev seçim sonuçları Memphis, Tennessee'deki St Jude Çocuk Araştırma Hastanesi tarafından açıklandı.

Bu yıl Elon Musk'ın kurduğu şirket SpaceX'in ürünü olan Falcon 9 roketi ile Florida'dan yolculuğa çıkacak. Bu görevin milyonlara ilham olması beklenirken gemide profesyonel astronot olmayacağını da ekleyelim.

Hayley'e kendisi gibi yeni seçilmiş iki kişi daha katılacak ve dördüncü mürettebat ise uçuş kumandanı ve ayrıca bu görevin tamamının maddi yükünü çeken 38 yaşındaki Jared Isaacman.

Bu uçuş ile St Jude için 200 milyon dolar toplamayı hedefliyorlar ve bu rakamın yarısının Isaacman tarafından bağışlanacağı da gözden kaçmayacak bir detay.

Dört koltuktan biri de hastane çalışanlarından birine ait, yani Hayley'e.

10 yaşında kemik kanseri tedavisi için yattığı St Jude'da hem kemoterapi hem de cerrahi müdahalelere maruz kalan Hayley'nin bazı bacak kemikleri yapay kemikle yenilenmiş.

"EVET, LÜTFEN" DİYE KABUL ETTİ

Farklı bir devirde Hayley'nin uzaya gitmesine izin verilmeyebilirdi hele Nasa astronotu olmak için aranılan oldukça sıkı tıbbi şartlara bakarsak imkansız bile görülebilirdi. Ancak özel uzay görevleri artık hepimizin yıldızlara ulaşmamızı mümkün kılacak gibi görülüyor.

'Bu görev uzay seyahatinin kapılarını fiziksel olarak mükemmel olmayan kişilere açıyor. Bu görev olmasa asla astronot olamayacaktım.' diyen Hayley teklifi hiç düşünmeden 'Evet, evet lütfen.' diyerek kabul etmiş.

Uzay mühendisliği yapan ağabeyi ile yengesi de bu yolculuğun ne kadar güvenli olduğunu teyit etmeleri kararını elbette etkilemiş olsa gerek.

Diğer iki yolcunun kimliği henüz bilinmiyor. Isaacman bu isimleri Mart'ta yapılacak bir çekilişte açıklayacak ve bu sayede St Jude için daha fazla bağış toplanacak belli ki.

Bu yolculardan biri de Isaacman'ın teknoloji şirketi Shift4 tarafından üretilmiş bir software kullanarak yaratılacak 'online mağaza dizaynı' yarışmasını kazanacak bir girişimcinin olacak.

Bu dörtlü belirlenir belirlenmez, sıfır yerçekimi ortamında görev simülasyonları dahil, sıkı ve uzun bir eğitim programına katılacaklar.

Hayley, uçuşun sağlık görevlisi- şimdiden kıyafetini denemiş bile. Tahmininden daha ağır olduğunu ancak alışmak için 2021 sonuna vakti olduğunu belirtmiş.

Mühendislere güveni sonsuz, o yüzden hiç de endişeli değil. Çocukluğunda yaşadıkları ile kıyaslanırsa uzay yolculuğu hiç problem değil.

Kanser hastalarını temsil etmenin gururunu taşıyan Hayley geleceği hayal etmenin imkansız olduğu günlerden bugünlere gelmiş ve diğer hastalara da bu sayede umut vermek istiyor.