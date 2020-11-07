Kanseri yenen 9 yaşındaki öğrenciye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan ilik nakli sayesinde lösemiyi yenen 9 yaşındaki Şahin Karal için Şırnak Talasemi Derneğince doğum günü etkinliği gerçekleştirildi.

Silopi Atatürk İlkokulu'nda okuyan 9 yaşındaki Şahin Karal yakalandığı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığından 3 yıl boyunca gördüğü tedavinin ardından ilik nakli sayesinde kurtulmayı başardı.

Şahin Karal için Şırnak Talasemi Derneği öncülüğünde okulunda düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğine, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın eşi Eda Kuruca ve Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan katıldı.

Pastayla sınıfa giren Kuruca ve Bartan, Şahin'in doğum gününü kutladı, ona hediye verdi.

Daha sonra okul bahçesine çıkan öğrenciler, lösemiye dikkat çekmek için çeşitli dövizler açtı.

Kuruca, Lösemi Haftası dolayıyla Şahin Karal'a sürpriz yaptıklarını belirterek, "Şahin kardeşimiz lösemiyi yenerek diğer hastalara örnek oldu. Dileğim hiç kimse bu hastalıkla tanışmasın. Hastalığa yakalananlara da Rabb'im şifalar versin. Şahin kardeşimize de sağlıklar diliyoruz." dedi.

Hastalığa dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için öğrencilerle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Bartan da bu hastalıkta en iyi ilacın moral olduğunu söyledi.

Şahin Karal'a sürpriz yapmak, onu mutlu etmek istediklerini dile getiren Bartan, "Şahin çok güçlü bir çocuk. Lösemiyi atlattı. İlik nakli ile kurtuldu. Sağlık durumu iyi. İlik nakli olmayı bekleyen hastalarımız var. Bu hastalara destek olalım. En yakın Kızılay merkezilerine giderek 3 tüp kan örneği vererek bu hastalarımıza umut olalım. Kök hücre bağışçısı olalım." ifadelerini kullandı.