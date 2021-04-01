Son Dakika | Kanseri yenen Ceylin sanal maratonda "tedavisi süren çocuklara yardım için" piste çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Kanseri yenen Ceylin sanal maratonda "tedavisi süren çocuklara yardım için" piste çıktı

01.04.2021 11:03

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de, yakalandığı kanserden verdiği mücadeleyle kurtulan 17 yaşındaki Ceylin Kubalı, hasta çocuklara bağış toplamak için N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maratonu'na katıldı.

İzmir'de, yakalandığı kanserden verdiği mücadeleyle kurtulan 17 yaşındaki Ceylin Kubalı, hasta çocuklara bağış toplamak için N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maratonu'na katıldı.

Henüz 13 yaşında beyninde tümör tespit edilen ve kanser teşhisi konulan, İzmir'de ameliyat edildikten sonra ABD'deki araştırma hastanesinde ışın tedavisi gören Ceylin Kubalı, konuşma güçlüğü çektiği, yürüyemediği zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Halen yaşamını yürüteç yardımıyla sürdürebilen Kubalı, tedavisi sürecinde kendisine destek olan gönüllülerden etkilenerek kendisi gibi hasta çocuklar için çalışma yapmaya başladı.

Yaptığı el işi çantaları satarak gelirini İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğine bağışlayan Kubalı, son olarak N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maratonu'na katılarak bağış toplamaya karar verdi.

Adım Adım Platformu aracılığıyla bu yıl sanal olarak da düzenlenen maratona İzmir'den katılan Kubalı, Ege Üniversitesinde bulunan stadyumdaki koşu pistine çıktı.

Yürüteciyle pistte tur atan Kubalı, hasta çocuklar için umut oldu.

Hem örnek hem destek olma hedefi

Kubalı, AA muhabirine, hasta çocuklar için umudu kaybetmemenin çok önem taşıdığını, onlara bu anlamda hem örnek hem de destek olmaya çabaladığını söyledi.

Piste çıkmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Kubalı, "Kendimi daha iyi hissettim. İyi bir amaca hizmet ediyor olmak, iyilik peşinde koşmak da çok güzel. İyilik yapmanın iyileştirici gücünü tekrar gözler önüne serdik." diye konuştu.

"İyilik her zaman maddi olmuyor"

Beden öğretmeni Mine Vural ise yaklaşık 12 yıldır Ceylin ile birlikte olduğunu, onun azmine hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Vural, "Bugün de beraber olmak istedik. Birlikte küçük bir koşu aktivitesi yaptık. Daha nice projelerle Hasta Çocuk Evleri Derneğine destek olacağız. İyilik her zaman maddi olmuyor." dedi.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan ise bu yarışta kaybedenin olmadığını, yarı maratonda Ceylin gibi 9 sporcunun derneğe yardım amacıyla koştuğunu anlattı.

Ozan, maraton organizasyonlarında hasta çocuklar için koşmak isteyenlerin desteğini beklediklerini kaydetti.

Son Dakika | Kanseri yenen Ceylin sanal maratonda tedavisi süren çocuklara yardım için piste çıktı
Son Dakika | Kanseri yenen Ceylin sanal maratonda tedavisi süren çocuklara yardım için piste çıktı
Son Dakika | Kanseri yenen Ceylin sanal maratonda tedavisi süren çocuklara yardım için piste çıktı
Son Dakika | Kanseri yenen Ceylin sanal maratonda tedavisi süren çocuklara yardım için piste çıktı

İstanbul, Kanser, Tümör, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kanseri yenen Ceylin sanal maratonda 'tedavisi süren çocuklara yardım için' piste çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı Gaziantepli 7 kadın, kurdukları kooperatifle ihracata başladı Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü
MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı         
10:50
Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı         
10:37
Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı         
10:06
Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi Pencereden kaçmaya çalışırken polisle burun buruna geldiler! Koşarken birbirlerini ezeceklerdi         
09:56
Eşkıya dediğimizde kızıyorlar ama! Taksici önce kafa attı sonra beyzbol sopasıyla saldırdı Eşkıya dediğimizde kızıyorlar ama! Taksici önce kafa attı sonra beyzbol sopasıyla saldırdı         
09:52
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek         
09:42
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın         
08:24
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:17:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kanseri yenen Ceylin sanal maratonda "tedavisi süren çocuklara yardım için" piste çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei