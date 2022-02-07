KANSERİ YENEN EDA, KANSERLİ ÇOCUKLARIN HAYATINA DOKUNUYOR - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 15 yaşında kansere yakalanan Eda Sıla Yılmaz (20), tedavi için geldiği İzmir'de sağlığına kavuştu. Hastanede kendisine öğretmenlik yapan Selma Özdemir'in desteğiyle liseyi İzmir'de okuyan Eda, mezun olup Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü kazandı. Eda Sıla Yılmaz, şimdilerde öğretmeni Selma Özdemir ile birlikte kanserli çocuklara destek oluyor, hazırladıkları hediyelerle onları mutlu edip, moral veriyor.

Fethiye'de öğretmen anne babanın ikinci kızı Eda Sıla Yılmaz, 15 yaşındayken lenf kanserine yakalandı. Boynunda fark ettiği kitle üzerine hastaneye başvuran, Muğla'da çocuk onkoloji bölümü olmadığı için İzmir'e sevk edilen Eda Sıla, 8'inci sınıftayken eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Eda Sıla, yaklaşık 2 yıl sonra sağlığına kavuşunca çok sevdiği İzmir'den ayrılmadı. Hastanedeki öğretmeni Selma Özdemir'in yönlendirmesiyle İzmir Atatürk Lisesi'ni kazanan Eda Sıla, okulu bitirip üniversite sınavına girdi. Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü kazanan 1'inci sınıf öğrencisi Eda Sıla, şimdilerde öğretmeni Selma Özdemir ile birlikte kanserli çocuklara destek oluyor.

Kanser hastası çocukları mutlu etmek için çeşitli çalışmalar yaptığını belirten Eda Sıla Yılmaz, Tepecik Hastanesi Onkoloji Servisi'nde çocukların sürece iyi adapte olması için küçük bir sınıfımız vardı. Selma hoca orada öğretmendi, bu sayede tanıştık. Tedavi süreci daha eğlenceli geçsin diye birlikte vakit geçiriyorduk. Ben süreci atlatmış, hatta üzerine çok seneler koymuş biri olarak bu yaşadıklarıma bir tecrübe olarak bakıyorum. Bu süreç ufkunuzu açıyor, hatta olgunlaşmanızı sağlıyor. Bu hastalıkla mücadele eden tüm çocukların bunun geçeceğini ve önünde çok daha güzel yaşanacak yılları olduğunu bilmesini istiyorum. Ben de fırsat buldukça kanser hastası çocukların yanında olmaya çalışıyorum. Onlarla ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere destek veriyorum. Bir süredir pandemi nedeniyle bir araya gelemesek de gönderdiğimiz hediyelerle onları mutlu ediyoruz dedi.

'İZMİR'DE KALMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU'

Kanseri yendiğini, 6 ayda bir kontrollere devam ettiğini anlatan Eda Sıla, Kendi kendime boynuma dokunarak bir kitle fark etmiştim. Doktor beni İzmir'e sevk etti. Çünkü o zaman Muğla'da çocuk onkoloji bölümü yoktu. İzmir'e geldiğimizde lenfoma hastası olduğumu öğrendim ve tedaviye başladık. 15 yaşında 8'inci sınıfta okuyordum. Yaklaşık 6 kür kemoterapi ve 1,5 ay radyoterapi aldım dedi.

Liseye giriş sınavlarına İzmir'de çalıştığını belirten Eda Sıla Yılmaz, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Sınıf Öğretmeni ve Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Selma Özdemir'in tedavisi sırasında ona moral verdiğini ve derslerden kopmamasını sağladığını belirtti. Yılmaz, Liseyi İzmir'de okumak ya da bu şehirde yaşamak gibi bir düşüncem yoktu ama Selma Hoca bana Atatürk Lisesi'ni önerdi. Mezun olduktan sonra üniversite için de İzmir'de kalmaya karar verdim. Bütün tercihlerimi İzmir'de yaptım. Şimdi Ege Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim dedi.

'SANKİ HİÇ KEMOTERAPİ ALMIYORMUŞ GİBİ SINAVINA ODAKLANMIŞTI'

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Sınıf Öğretmeni ve Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Selma Özdemir ise Eda Sıla Yılmaz'ın çok sevdiği bir öğrencisi olduğunu belirterek, Eda hastaneye geldiğinde LGS'ye (Liseye Giriş Sınavı) hazırlanıyordu. Hastane odasında sınava hazırlanmak için soru çözüyordu. Sanki hiç kemoterapi almıyormuş gibi sınavına odaklanmıştı. Atatürk Lisesi'ni kazandı. Erasmus'a gitti. Oldukça iyi bir dönem geçirdi. Şu anda Ege Üniversitesi'nde, yolu açık olsun diye konuştu.

Sağlığına kavuşan çocuklardan biri olan Eda Sıla'nın üniversiteyi kazanmasının kendisine gurur verdiğini anlatan Özdemir, azmin ve kendine güvenin başarıyı getirdiğini vurguladı. Kanser hastası çocuklarla birlikte yapılan etkinliklerin çocuklar için olumlu etkileri olduğunu belirten Özdemir, Biz Eda ile derslerin yanı sıra çeşitli etkinlikler yapıyor, keyifli vakit geçiriyorduk. Şu an pandemi nedeniyle derslere ara verdik ancak oyunlar ve etkinlikler çocuklara moral veriyor. Bu süreçte etkinliklerimizi uzaktan sürdürüyoruz, umarım en kısa sürede sınıfımız yeniden açılır ifadelerini kullandı.