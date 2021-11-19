Üye Girişi
KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK - Son Dakika

KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK

19.11.2021 21:45

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenfoma (lenf kanseri) olduğunu öğrenen tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut (22), kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenfoma (lenf kanseri) olduğunu öğrenen tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut (22), kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu. Hastalığı atlattıktan sonra kansere yönelik projeler yürüten Bulut, uzmanlığını da kemoterapi üzerine yapacağını söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olan Elif Azra Bulut, 2 yıl önce öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu. Bulut, kök hücre tedavisi ile geçen yıl kanseri yenip sağlığına kavuştu. Yeniden okuluna başlayan Bulut, kanser hastalarının neler çektiğini yaşayarak anladığını söyledi.

'İNANCIMI HİÇ KAYBETMEDİM'

Uzmanlığını kemoterapi üzerine yapmayı düşündüğünü ifade eden Bulut, şunları söyledi

Kanser olduğumda henüz 20 yaşındaydım. Hastanede yatarak tedavi gördüm. İnegöl halkı benim için 'kök hücre kampanyası' başlattı. Çok duygulandım. Binlerce kök hücre bağışında bulunuldu. Böylece hem bana hem de kök hücre bekleyen diğer hastalara yardımcı oldular. Bu beni çok mutlu etti. Hastalığım dönemimde inancımı hiç kaybetmedim. Derslerime de çalıştım. Tedavim 6-7 ay kadar sürdü. Sonunda 1,5 yıl önce kanseri tamamen yendim. Şu anda kanseri atlattım. Hastalıktan sonra vücudum toparlanma evresine girdi. Saçlarım uzadı. Bunun dışında vücudumda oluşacak hasarlar engellendi dedi.

'DONÖR OLMALARI VATANDAŞLARI İKNA EDECEĞİM'

Kendini iyi hissettiğini söyleyen Bulut, Hastalık süreci sonrası hayatımda birçok şey olumlu anlamda değişti. Yaşamın ne kadar önemli olduğunu, şimdi daha iyi anladım. Hastalık sonrası okuluma tekrar geri döndüm. Tıp Fakültesi 1'inci sınıfta ara verdiğim eğitimime tekrar başladım ve 3'üncü sınıfa devam ediyorum. Bundan sonra yapacaklarıma odaklandım. Hastalarla daha yakından ilgileneceğim. Donör olmaları için vatandaşları ikna edeceğim. Uzmanlığımı ise kanser hastalarının neler çektiğini bildiğim için kemoterapi üzerine yapmayı düşünüyorum diye konuştu.

Kanser hastalığı ile ilgili çalışmalar yaptığını da ifade eden Bulut, Bu esnada yürüttüğüm birçok proje bulunmakta. Bunlardan biri 'Yonca'. Çocukları eğlendirmeye yönelik bir proje. Bir tanesi de 'Belki de Sensin'. Bu ekipte insanlara, kan ve kök hücre ihtiyacının önemini anlatarak, Kızılay'a yönlendiriyoruz. Bir de sosyal medya üzerine YouTube kanalı açtım. Genel anlamda kan, kök hücre ve organ bağışı noktasında çalışıyorum ifadelerini kullandı.

kök hücre ihtiyacının önemini anlatarak, Kızılay'a yönlendiriyoruz. Bir de sosyal medya üzerine YouTube kanalı açtım. Genel anlamda kan, kök hücre ve organ bağışı noktasında çalışıyorum ifadelerini kullandı.

KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK
KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK
KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK
KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK

Tıp Fakültesi, Kemoterapi, Kök Hücre, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı 20:44 Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı 17:40 Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Son Dakika Haberleri
21:37 Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti
21:19 Mustafa Sarıgül'den Haberler.com'a özel açıklamalar! Nusret'le ilgili sözleri çok konuşulur: Ona Mustafa abisi dokundu
21:18 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim
21:12 Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı! Galatasaray'ın efsanesi Elmander teknik ekipte görev istiyor
21:06 Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarını davet etti: Kara kışı konuşacağız
20:44 Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı
20:15 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir
20:02 Maskesiz sipariş veremeyince sinirlenip video çekti, ancak beklediği tepkiyi alamadı
20:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 19 Kasım Cuma günü vaka sayıları
19:47 Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 21:52:19. #1.11#
SON DAKİKA: KANSERİ YENEN TIP ÖĞRENCİSİ ELİF, UZMANLIĞINI KEMOTERAPİ ÜZERİNE YAPACAK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement