Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi hemşirelerinden 35 yaşındaki Tuğba Kuşdemir yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

30 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Hemşire Tuğba Kuşdemir'in tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tanısıyla 30 gündür hastanede tedavi altında bulunduğu, son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde yattığı belirtildi.

Tuğba Kuşdemir

DAHA ÖNCE KANSERİ YENEREK GÖREVİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Daha önce kanser tedavisi de gören ve bu hastalığı yenerek hastanedeki görevine yeniden başlayan Kuşdemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.