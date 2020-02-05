Kanseri yenenlerin fotoğrafları umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanseri yenenlerin fotoğrafları umut oldu - Son Dakika

Kanseri yenenlerin fotoğrafları umut oldu

7 saat önce

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi açtı.

Kanseri yenenlerin fotoğrafları umut oldu, System.String[]

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi açtı.


Kipa AVM'de Yalova Sağlık İl Müdürlüğü tarafından fotoğraf sergisi açıldı. "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu resim sergisinin açılışını Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar gerçekleştirdi. Ardından sergiyi gezen Vali Yardımcısı Uçar'a İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Necdet Beğen bilgiler verdi. Burada konuşan Beğen, "Fotoğraf sergisi Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde hazırlandı. Bu sergi ile kanserde erken teşhisin önemi konusunda farkındalığı arttırmayı arzu ettik. Ne kadar farkındaysak o kadar şuurlu, o kadar hassas olacağımıza inanıyorum. Sergimizde yer alan modellerin hepsi kanser tedavisiyle iyileşmiş kişiler. Onlar için hayat bir zamanlar çok zordu. O hüzün perdesini aralayıp hastalıklarını kabullendiler, tedavilerinin başarılı olacağına inandılar ve şifa buldular" dedi.


Yalova Valisi Yıldırım Uçar ise düzenledikleri bu anlamlı fotoğraf sergisinden dolayı Yalova Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarını kutladı. Sergiyi vatandaşlar ilgiyle gezdi. - YALOVA

Yalova, Kipa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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