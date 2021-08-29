Kanseri yenip, SMA'lı çocuklara yardım eli uzattı - Son Dakika

ANKARA'da 1 çocuk annesi Büşra Karahan (34) meme kanserini yendikten sonra Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası çocuklara 3 boyutlu işleme tekniği (punch nakışı) ile yaptığı el işi ürünleri satarak destek oluyor.

Ankara'da kamu bankasında pazarlama yetkilisi olarak çalışan Büşra Karahan, geçen yıl ocak ayında göğsünde fark ettiği kitle sonucu hastaneye başvurdu. Burada yapılan incelemede Karahan'ın meme kanseri olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan Karahan, kemoterapi ve ilaç tedavisiyle hastalığı 9 ay sonra yendi. Sağlığına kavuşan ve ilaç tedavisi devam eden Karahan, SMA hastası çocuklar için sosyal medyada başlatılan kampanyaları fark etti. Karahan bunun üzerine kampanyalara destek olmak için evinde punch nakışı ile çeşitli ürünler yapmaya başladı. Ürünleri kendi hesabı üzerinden satan Karahan, elde ettiği geliri de SMA'lı çocukların ailelerine bağışlıyor.