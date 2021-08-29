Üye Girişi
Kanseri yenip, SMA'lı çocuklara yardım eli uzattı - Son Dakika

Kanseri yenip, SMA'lı çocuklara yardım eli uzattı

29.08.2021 11:21
Kanseri yenip, SMA'lı çocuklara yardım eli uzattı, System.String[]

ANKARA'da 1 çocuk annesi Büşra Karahan (34) meme kanserini yendikten sonra Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası çocuklara 3 boyutlu işleme tekniği (punch nakışı) ile yaptığı el işi ürünleri satarak destek oluyor.

ANKARA'da 1 çocuk annesi Büşra Karahan (34) meme kanserini yendikten sonra Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası çocuklara 3 boyutlu işleme tekniği (punch nakışı) ile yaptığı el işi ürünleri satarak destek oluyor.

Ankara'da kamu bankasında pazarlama yetkilisi olarak çalışan Büşra Karahan, geçen yıl ocak ayında göğsünde fark ettiği kitle sonucu hastaneye başvurdu. Burada yapılan incelemede Karahan'ın meme kanseri olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan Karahan, kemoterapi ve ilaç tedavisiyle hastalığı 9 ay sonra yendi. Sağlığına kavuşan ve ilaç tedavisi devam eden Karahan, SMA hastası çocuklar için sosyal medyada başlatılan kampanyaları fark etti. Karahan bunun üzerine kampanyalara destek olmak için evinde punch nakışı ile çeşitli ürünler yapmaya başladı. Ürünleri kendi hesabı üzerinden satan Karahan, elde ettiği geliri de SMA'lı çocukların ailelerine bağışlıyor.

'DESTEKTE BULUNMAYA ÇALIŞIYORDUM FAKAT YETEMİYORDUM'Karahan, tedavi döneminde ilaçların verdiği etkiyle karamsar olabildiğini belirterek, "İnternet üzerinden punch nakışına rastladım. Gerekli malzemeleri alıp hemen başladım. Bu süreçte bir şeyler üretiyor olmak bana iyi geldi. Instagram hesabımdan tedavi sürecimi de paylaşarak biraz daha rahatladım. Tedavim devam ederken sosyal medyada ürünlerin görsellerini paylaştım. Bu sırada ayrıca hepimizin farkında olduğu SMA'lı bebeklerimize rastladım. Bir süredir maddi destekte bulunmaya çalışıyordum fakat yetemiyordum. Ürettiklerimi satarak bebeklerimize destek olmaya başladım" dedi.'YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Karahan, bugüne kadar 100'ün üstünde ürün sattığını ifade ederek, "Bu süreçte kendime 'İyilik için üret' diye slogan belirledim. Bu süreçte 'destek vermek isteyip ne yapacağım' diyenler için bebeklerin yardım dükkanlarından ürün alarak, ya da bir şeyler  üretiyorlarsa bağışlayarak yardım edebilirler. Paylaşmak, birilerinin sesini duyurmak bile önemli. Yardım etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

spinal müsküler atrofi, Ankara, Kamu, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanseri yenip, SMA'lı çocuklara yardım eli uzattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor 11:20 Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı 11:10 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor 10:52 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor
Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi 10:46 Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı 10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak 10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde 09:53 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın 09:22 Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi

Son Dakika Haberleri
11:19 Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor
11:16 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken
11:09 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
11:01 Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti
10:46 Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi
10:43 Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar
10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı
10:30 Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm
10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
09:52 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde
Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı         
11:44
Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken         
11:17
Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti         
11:02
Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı         
10:50
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı         
21:25
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 11:48:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanseri yenip, SMA'lı çocuklara yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement