Kanseri yenip, SMA'lı çocuklara yardım eli uzattı - Son Dakika

ANKARA'da 1 çocuk annesi Büşra Karahan (34) meme kanserini yendikten sonra Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası çocuklara 3 boyutlu işleme tekniği (punch nakışı) ile yaptığı el işi ürünleri satarak destek oluyor.

Ankara'da kamu bankasında pazarlama yetkilisi olarak çalışan Büşra Karahan, geçen yıl ocak ayında göğsünde fark ettiği kitle sonucu hastaneye başvurdu. Burada yapılan incelemede Karahan'ın meme kanseri olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan Karahan, kemoterapi ve ilaç tedavisiyle hastalığı 9 ay sonra yendi. Sağlığına kavuşan ve ilaç tedavisi devam eden Karahan, SMA hastası çocuklar için sosyal medyada başlatılan kampanyaları fark etti. Karahan bunun üzerine kampanyalara destek olmak için evinde punch nakışı ile çeşitli ürünler yapmaya başladı. Ürünleri kendi hesabı üzerinden satan Karahan, elde ettiği geliri de SMA'lı çocukların ailelerine bağışlıyor.

'DESTEKTE BULUNMAYA ÇALIŞIYORDUM FAKAT YETEMİYORDUM'Karahan, tedavi döneminde ilaçların verdiği etkiyle karamsar olabildiğini belirterek, "İnternet üzerinden punch nakışına rastladım. Gerekli malzemeleri alıp hemen başladım. Bu süreçte bir şeyler üretiyor olmak bana iyi geldi. Instagram hesabımdan tedavi sürecimi de paylaşarak biraz daha rahatladım. Tedavim devam ederken sosyal medyada ürünlerin görsellerini paylaştım. Bu sırada ayrıca hepimizin farkında olduğu SMA'lı bebeklerimize rastladım. Bir süredir maddi destekte bulunmaya çalışıyordum fakat yetemiyordum. Ürettiklerimi satarak bebeklerimize destek olmaya başladım" dedi.'YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Karahan, bugüne kadar 100'ün üstünde ürün sattığını ifade ederek, "Bu süreçte kendime 'İyilik için üret' diye slogan belirledim. Bu süreçte 'destek vermek isteyip ne yapacağım' diyenler için bebeklerin yardım dükkanlarından ürün alarak, ya da bir şeyler üretiyorlarsa bağışlayarak yardım edebilirler. Paylaşmak, birilerinin sesini duyurmak bile önemli. Yardım etmeye devam edeceğim" diye konuştu.