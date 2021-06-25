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"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek

25.06.2021 10:54

Tekstil atölyesi sahibi H.Ç.'nin, "Kanserim" diyerek evden ayrılan ve 8 yıl boyunca başka bir erkekle yaşadığı öğrenilen 3 çocuğunun annesi eşi N.Ç.'ye açtığı boşanma davası sonuçlandı. Çifti boşayan mahkeme, N. Ç.'nin eşine 40 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan davaya göre, İstanbul'da yaşayan H.Ç. (47) ile N.Ç. (40), 1998'de evlendi. Çiftin bu evliliklerinden üç çocukları dünyaya geldi.

TEDAVİ İÇİN TEKİRDAĞ'A GİTMİŞ GİBİ YAPTI

2013 yılının ortalarına doğru kanser hastası olduğunu ailesine söyleyen N.Ç., tedavinin yoğunluğu nedeniyle Tekirdağ'a gitmesi gerektiğini belirterek küçük kızını da yanına alıp evden ayrıldı. İki oğluyla evde kalan H.Ç., kanser tedavisi için eşine bugüne kadar 250 bin lira para gönderdi. İki üç ayda bir eve uğrayan N.Ç.'ye elden 150 bin lira da para verildi.

HASTA TAKLİDİ YAPARAK POZ VERDİ

Hürriyet'ten Ezgi Eğrikar'ın haberine göre H.Ç. ya da çocukları kendisini ziyaret etmek istediklerinde N.Ç. duygusal bir şekilde engel olmaya çalıştı. N.Ç. kanser tedavisini kastedip "Beni böyle görmeniz beni derinden etkiler" diyerek eşine ve çocuklarına hasta taklidi içeren fotoğraflarını gönderdi. Çiftin büyük çocuğu zaman ilerledikçe annelerinde olağan olmayan bir durumun varlığından şüphelendi.

PARA HAREKETLERİ ELE VERDİ

Yaşam alanını göstermesi konusunda annesine ısrar eden R.Ç., gönderdiği paraların Tekirdağ değil de İstanbul'dan çekildiğini fark etti. Sonunda annesini ikna eden R.Ç., bulunduğu konuma giderek gördüğü manzara karşısında beyninden vurulmuşa döndü.

BİR MİLYONA YAKIN PARA TALEP ETTİLER

Annesinin yaşlı anne ve babasıyla yaşayan bir adamla karı-koca hayatı yaşadığını gören R.Ç. durumu Emniyet'e bildirdi. Acı gerçeği R.Ç.'den öğrendiklerini dava dilekçesinde anlatan H.Ç.'nin avukatı, "N.Ç.'ye bugüne kadar tedavi için verilen 400 bin liranın tahsilini talep ediyoruz. H.Ç.'nin yaşadığı elem ve yaşananların yaşam arzusu üzerinde bıraktığı etkiler dikkate alındığında 250 bin lira da manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Davaya cevap veren N.Ç. ise küçük kızları doğduktan sonra eşinin kendisinden uzaklaştığını ve odayı ayırdığını belirtti. N.Ç., "Bizi salona almayıp bilgisayar başında sabahlıyordu. Boşanmak isteyince ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldım. Eşimin ilgisini çekebilmek için bir ailenin yanında yatılı bakıcılık yaptım. Eşim bir gün olsun beni aramadı, eve gelmememi istedi. Çocuklarımın velayetini ve 400 bin lira tazminat istiyorum" dedi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına davacı koca H. Ç. ile davalı N. Ç. avukatlarıyla birlikte katıldı.

KADIN, 40 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Duruşmada söz alan H.Ç.'nin avukatı, "Davalının müvekkilimi aldattığına dair beyanlarımız doğrudur. Davamızın kabulüne karar verilmesini ve tarafların boşanmasını istiyoruz" dedi. Davalı N.Ç.'nin avukatı ise, "Asıl aldatan karşı taraftır. Karşı boşanma davamızın kabulü ile davacı kocanın tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, davacı koca H.Ç.'nin açtığı boşanma davasını kabul ederek, çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, davalı eş N.Ç.'yi kusurlu bularak 20 bin maddi, 20 bin lira da manevi olmak üzere toplam 40 bin lira tazminata hükmetti.

Mahkeme ayrıca, velayeti annede olan küçük kızın anneden alınarak babaya verilmesine karar verdi. Karara göre anne ile kızı arasında şahsi ilişki kurulacak.

Kanserim yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul Aile Mahkemesi, İstanbul, Boşanma, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kanserim' yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Furkan Şen: Ne olacak bu adaletsizlik. Aynı şeyi erkek yapsa kadına 1 milyon tazminat verdirirdi yüce mahkeme Cevap Yaz 160 9 Yayından Kaldır
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