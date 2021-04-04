Kanserin izlerini, çocukluk hayaliyle silmeye çalışıyor - Son Dakika

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da 4 yıl önce emekli olduktan sonra gırtlak kanserine yakalanan Mehmet Özalp, hastalığın hayatındaki olumsuz izlerini silmek için çocukluk hayali olan marangozluk mesleğine başladı. Küçük bir atölyede çalışmalarını sürdüren Özalp, hem hayata tutunuyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Özalp'a, emekli olduktan sonra 4 yıl önce gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat olan Özalp, ses tellerinin tahrip olması üzerine konuşmakta güçlük çekmeye başladı. Kendisine uğraş bulmak isteyen Özalp, hem baba mesleği, hem de çocukluk hayali olan marangozluk mesleğine dönüş yaptı. Hanönü'nde kurduğu küçük bir atölyede marangozluğa başlayan Özalp, ürettiği sofra, kaşık, oklava, yayık, ekmek tahtası, su fıçısı gibi ahşap ürünler yapmaya başladı. Özalp, yaptığı ürünleri ise pazaryerinde ve kurduğu atölyesinde satışa sunuyor.

"Çocukluk hayalim"

Emekli olduktan sonra gırtlak kanserine yakalanan Özalp, kurduğu atölyede çocukluk hayali olan marangozluğu yaparak hem ailesinin geçimine destek sağladığını, hem de hastalığının hayatındaki olumsuz izlerini silmeye çalıştığını kaydetti. Yaptığı ürünlerde çam, meşe, dut ve ceviz ağacı kullandığını ifade eden Mehmet Özalp, ürünlere göre kullandığı ağaçların değiştiğini söyledi.

"Çok zor günler geçirdik"

Eşi Mehmet Özalp'ın konuşmakta güçlük çektiğini ifade eden Yasemin Özalp, 20 yıl önce evlendiklerini belirterek, "İkimizin de ikinci evliliği, 3 çocuğumuz var, çok zor günler geçirdik. Mehmet, memurluktan 4 yıl önce emekli oldu. Eşim içki ve tütün mamulleri yüzünden gırtlak kanserine yakalandı ve 4 yıl önce ameliyat oldu. Marangozluğa merakı olan eşim Mehmet, hayata bu iş yüzünden tutundu. Küçük bir atölyede birçok ahşap ürünü yapıyor. Müşteriler gelip buradan alıyor veya çarşamba günleri kurulan pazarda yaptığımız ürünleri satıyoruz" dedi.

Özalp, eşinin yaptığı el işleri sayesinde moral bulduğunu kaydetti. - KASTAMONU