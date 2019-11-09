Son Dakika Haberleri: "Kanserle mücadele derneği" adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon
Son Dakika Güncel 'Kanserle mücadele derneği' adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon

"Kanserle mücadele derneği" adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon

6 saat önce

Denizli'de "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı" tabelası asılı bulunan bir iş yerinin de aralarında bulunduğu 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Denizli'de "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı" tabelası asılı bulunan bir iş yerinin de aralarında bulunduğu 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, mayıs ayında Saraylar Mahallesinde "Kanserle Mücadele Derneği" adı altında uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etmesinin ardından genişletilen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde yeni bir operasyon düzenledi.

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde belirlenen 6 adrese özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda açılmayan kapılar balyoz ve koçbaşları ile kırıldı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 15 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımı için yapılmış özel aparatlar ele geçirildi.

Polisin operasyon düzenlediği adreslerden birinde "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı" tabelası bulunduğu dikkati çekti.

Gözaltına alınan R.Ş, A.D, T.K, O.G, I.P, B.D ve İ.M, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda "Kanserle Mücadele Derneği" tabelası altında faaliyet yürüten bir adreste 69 gram eroin bulunmuş, yakalanan 2 kişi tutuklanmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da transfer krizi: Gerek yok
ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:05:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kanserle mücadele derneği" adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]