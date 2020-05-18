Kanserle mücadele eden Ayyüce hayranı olduğu Alper Potuk'la görüştü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören 23 yaşındaki Ayyüce Çınar, hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la telefonda görüntülü görüşme yaptı.

Sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Ayyüce Çınar'a sürpriz yapmak isteyen Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la daha önceden tanışıklığı bulunan Büyükşehir Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri Birimi Sorumlusu Yusuf Nevruz, Ayyüce ile oyuncuyu buluşturmak için ön görüşme yaptı. Alper'den alınan onayın ardından, Büyükşehir Tarsus-Çamlıyayla Şube Koordinatörü Ali Boltaç ve Yusuf Nevruz, Ayyüce'nin kaldığı Tarsus Yeşil Mahalle'deki anneannesinin evine gitti. Burada telefonda görüntülü olarak Alper Potuk'la görüşen Ayyüce Çınar, duygu dolu anlar yaşadı. Ayyüce, görüşmenin sağlanmasından dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.Ali Boltaç da Alper Potuk'a teşekkürlerini ileterek, "Mutlu anlar yaşandı. İsteğimiz Ayyüce'nin bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Boltaç, Ayyüce'ye Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kupa bardak ve çeşitli armağanlar verdi.