Kanserle mücadele eden Berire için umut aşı tedavisinde - Son Dakika

İZMİR'de bir tür 'sinir sistemi kanseri' olarak adlandırılan yüksek riskli nöroblastom hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Berire Güşta için ABD'deki aşı tedavisi umut oldu. Hastalığının nüksetmesiyle sık sık hastaneye yatan Berire'nin en büyük hayali, yeniden okuluna dönebilmek.

İzmir'de 4,5 yıldır kanserle mücadele eden Berire Güşta Özcan, çocukluk çağında görülen ve bir tür 'sinir sistemi kanseri' olarak adlandırılan yüksek riskli nöroblastoma yakalandı. Eylül 2016'da tanısı konulan Özcan, kemoterapi, ilik nakli, radyoterapi ve ışın tedavisi gibi süreçleri başarıyla atlattı ancak 2020 yılında hastalığı nüksetti. Özcan için ABD'de yapılabilen nöroblastom tedavisi umut oldu. Aşı şeklinde uygulanan tedavi için gün sayan Özcan, bir an önce sağlına kavuşup okuluna geri dönmek istiyor. Anne Nesibe Emine Özcan (38) ve baba Rıza Özcan (42), 4'üncü evre yüksek risk nöroblastom hastası kızlarının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

'ZORLU BİR TEDAVİ SÜRECİNDEN GEÇİYOR'Anne Özcan, tanının İzmir'den önce yaşadıkları Ankara'da konulduğunu belirterek şunları söyledi: "Berire'ye 6,5 yaşında nöroblastom hastalığı tanısı konuldu. Hastalığın 4'üncü evresinde olduğunu öğrendik. Yüksek riskli gruptaydı. Berire'de hastalığı belli eden karın ağrısı ve şişlik gibi belirtiler yoktu. Boyun ağrısı şikayeti ile doktorlara gittik. Karnında 7,5 santimlik bir tümör olduğu tespit edildi. Ankara'daki zorlu tedavi sürecinin ardından iyileşmeye başladı ancak 2020 yılında kemoterapi, ilik nakli, radyoterapi ve ışın tedavisine rağmen hastalık nüksetti. Son 1,5 yıldır İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi ve immünoterapi ağırlıklı bir tedavi görüyor. Genelde her ay 3 hafta hastaneye yatıyor. Daha sonra idame tedavisine geçiyoruz ancak hastalık tekrarlayabiliyor. Bu nedenle yurt dışındaki tedavileri araştırmaya başladık. ABD'de uygulanan nöroblastom tedavisinde belirli aralıklarla aşı yapılıyor. Aşı sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek, çıkabilecek nöroblastom hücreleriyle savaşmaya başlıyor."'YÜZDE 1 BİLE ŞANSIMIZ OLSA DENEMEYE DEĞER'ABD'deki tedavinin maliyetinin yaklaşık 300 bin doları bulacağını ifade eden Özcan, bu parayı hayırseverlerin destekleriyle toplamak istediklerini belirterek "Buradaki immünoterapi tedavisi bittikten, belirli bir süre içerisinde ve başka tedavi almadan aşıya başlamak gerekiyor. Kısa sürede ABD'ye gitmemiz gerekiyor. Çünkü boş kaldığı zaman hastalığın geri dönme olasılığı var. Bağış hesabımız var. Valilik onayı için süreç devam ediyor. Aşıyla ilgili makalelerde başarı oranları paylaşılıyor. Aşıdan sonra 3-5 seneyi geçirmiş çocukların aileleri ile iletişime geçtik. Onları gördüğümüz zaman umudumuz artıyor. Yüzde 1 bile şansımız olsa denemeye değer diye düşünüyorum. Çünkü başka çaremiz yok. Berire, bu mücadeleyi 5 yıl kadar sürdürmüş bir çocuk. Bu sürecin devam etmesi için aile olarak elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Berire çok başarılı bir çocuktu. En büyük hayali, bir an önce iyileşip yüz yüze eğitime dönmek. Arkadaşlarının, öğretmenlerinin onu karşılayacağı günün hayalini kuruyor. 4 yaşındaki kardeşi Beril Nisa ile el ele tutuşup birlikte okula gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Berire Güşta Özcan ise "Okulumu ve evimi özledim. Tedavim bitince hem okuluma hem de evime kavuşacağım" dedi.