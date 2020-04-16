Kanserle mücadele eden öğretim görevlisi Köseoğlu'nun hastalığı nüks etti - Son Dakika
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Kanserle mücadele eden öğretim görevlisi Köseoğlu'nun hastalığı nüks etti

6 saat önce

Lösemi ile mücadele eden Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun hastalığı nüks etti.

Kanserle mücadele eden öğretim görevlisi Köseoğlu'nun hastalığı nüks etti, System.String[]

Lösemi ile mücadele eden Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun hastalığı nüks etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da tedavisi süren Şebnem Köseoğlu'nun (30), hastanede yapılan kontrollerde hastalığı atlatamadığı belirlendi.

17 Nisan'daki doğum günü öncesi hastalığının üçüncü kez nüksettiğini öğrenen Köseoğlu, durumunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımında hastalığının 131. günde nüks etmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Köseoğlu, nüks haberiyle üzülse de dünyasını güzelleştiren insanlar olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Fenerbahçeli olmasıyla da bilinen Köseoğlu'na, tedavi sürecinde aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel gibi isimler de destek vermişti.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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