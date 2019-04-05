Son Dakika Haberleri: Kanserle Mücadele İçin Pedal Çevir

Kanserle Mücadele İçin Pedal Çevir

31 dakika önce

6 Nisan Cumartesi günü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında başlayacak olan bisiklet turu ile kanser hastalığına farkındalık oluşturulacak.

Kanserle Mücadele İçin Pedal Çevir, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kanser haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenleyecek. Sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla 6 Nisan Cumartesi günü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda başlayacak olan bisiklet turu yine aynı yerde son bulacak.

"KORKMA, FARKINDA OL, GEÇ KALMA"

"Korkma, Farkında ol, Geç kalma" sloganıyla Kanser hastalığı ve kanser hastalığıyla mücadele eden hastalar konusunda Kocaeli'de yaşayan bireylere farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan Bisiklet turuna yoğun bir katılımın olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:28 Kaynak: Bültenler

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