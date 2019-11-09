Son Dakika Haberleri: Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)

Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)

6 saat önce

HEPSİ TUTUKLANDIDenizli ve İzmir'de, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P. ve B.D. adlı 1'i kadın 6 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2), System.String[]

HEPSİ TUTUKLANDI

Denizli ve İzmir'de, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P. ve B.D. adlı 1'i kadın 6 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:57 Kaynak: DHA
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