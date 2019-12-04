"Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var" paneli

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal, " Türkiye'de neden ilaç geliştiremediğimize dahil defalarca sunumlar dinledim, yüzün üzerindedir. İki tabumuz var, çok inandığımız, milletçe benimsediğimiz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan ve 4 yıldır "Açık Dersler" adı altında düzenlediği seminer dizisi, Tekfen Holding desteğiyle Anadolu'ya taşınarak Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlendi.

Prof. Dr. Rana Sanyal, kentte ikincisi tertiplenen "Açık Dersler"de "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var?" konusunu ele aldı.

Kanser ilacının geliştirilebilmesi için yapılan bilimsel çalışmaları aşamalar halinde anlatan Sanyal, elde edilen ilacın önce hayvanlarda denendiğini daha sonra ise insanlarda denendiğini kaydetti.

Sanyal, üretilen ilacın ilgili kurum tarafından onaylanmasının ardından eczanelerde satılmaya başlandığını belirtti.

Türkiye'de ilaç geliştirilememesinin nedenleri konusunu geçmişte çok dinlediğini hatırlatan Sanyal, "Türkiye'de neden ilaç geliştiremediğimize dahil defalarca sunumlar dinledim, yüzün üzerindedir. İki tabumuz var, çok inandığımız, milletçe benimsediğimiz. Bunlardan biri diyor ki 'bu ilaç keşfi 10-15 sürer, o kadar çok uzun. Bizim vaktimiz yok öyle şeylere. Bir de bu iş çok pahalı'. İkinci çok inandığımız şey 'biz yeni bir ilaç geliştiremeyiz, çok uzun bu ya bir muadil ilaç geliştireceğiz, jenerik yapacağız yahut biz eş değer bir ürün yapabiliriz. Bunları yapabilmek içinde bizim finansal tek modelimiz bizim devletin alım garantisidir. SGK parasını öder, biz de o ilacı üretiriz.' Böyle bir iki tane çok ciddi inandığımız tabumuz var." ifadelerini kullandı.

Sanyal, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.