Kanserle Mücadelede Teknolojik Gelişme: İnsandan Daha Güvenilir Algoritmalar
49 dakika önce
Her yıl 1 milyondan fazla insan tanı ve tedavisi oldukça zor olan kolon kanserine yakalanıyor.
Her yıl 1 milyondan fazla insan tanı ve tedavisi oldukça zor olan kolon kanserine yakalanıyor. Peki bu hastalığın teşhis ve tedavisi neden güçlükle yapılıyor? Biyobankalardaki on binlerce doku örneği hastaların tedavi edilmesine nasıl yardımcı olabilir? …
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:00 Kaynak: Youtube
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