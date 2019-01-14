Son Dakika Haberleri: Kanserle Mücadelede Teknolojik Gelişme: İnsandan Daha Güvenilir Algoritmalar

Kanserle Mücadelede Teknolojik Gelişme: İnsandan Daha Güvenilir Algoritmalar

49 dakika önce

Her yıl 1 milyondan fazla insan tanı ve tedavisi oldukça zor olan kolon kanserine yakalanıyor.

Her yıl 1 milyondan fazla insan tanı ve tedavisi oldukça zor olan kolon kanserine yakalanıyor. Peki bu hastalığın teşhis ve tedavisi neden güçlükle yapılıyor? Biyobankalardaki on binlerce doku örneği hastaların tedavi edilmesine nasıl yardımcı olabilir? …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/14/kan...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:00 Kaynak: Youtube

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