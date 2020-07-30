Kanserle mücadelesini kaybeden polis memuruna son görev - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan ve bir süredir verdiği kanserle mücadelesini kaybederek, yaşamını yitiren polis memuru Sadettin Atalay (45) İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sadettin Atalay (45) bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Hastanedeki tedavisinin ardından bir süre önce 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki evine çıkartılan Atalay, amansız hastalığa karşı sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Atalay için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Atalay'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı. - SAKARYA