Kanserle mücadelesiyle hastalara umut oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanserle mücadelesiyle hastalara umut oluyor - Son Dakika

Kanserle mücadelesiyle hastalara umut oluyor

7 saat önce

Antalya'da meme kanserini gördüğü tedaviyle yenen Emine Altuner, ulaşabildiği herkese kanserle nasıl mücadele ettiğini anlatarak moral veriyor.

Kanserle mücadelesiyle hastalara umut oluyor, System.String[]

Antalya'da meme kanserini gördüğü tedaviyle yenen Emine Altuner, ulaşabildiği herkese kanserle nasıl mücadele ettiğini anlatarak moral veriyor.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki emekli Altuner, babasını kaybetmesi ve eşiyle ayrılmasının ardından çeşitli sıkıntılar yaşamaya başladı.

Yedi yıl önce gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Altuner, en değerli varlığı olarak gördüğü 9 yaşındaki kızını hayatta yalnız bırakmamak için ilk başta istemediği kemoterapi tedavisini kabul etti.

Altuner, geçirdiği ameliyat ve tedavi sürecinin ardından kanseri yendi. Uyguladığı diyet programı ve düzenli spor ile ideal kilosuna da ulaşan Altuner, kanserle mücadelesini ulaşabildiği herkesi anlatmaya çalışıyor.

Altuner, AA muhabirine, kanser olduğunu hastaneye kontrole gittiğinde öğrendiğini, ilk başta bu durumu kabullenmekte zorlandığını söyledi.

Kanser olduktan sonra her şeyin biteceğini düşündüğünü aktaran Altuner, "Saçlarımın döküleceğini kemoterapiye başlayacağım zaman öğrendim ve hüngür hüngür ağladığım. Kemoterapi aldıktan sonra saçlarım dökülmeye başlamıştı. Kızıma, 'Gizem bak, benim saçlarım dökülüyor annem.' dedim. Elimi atmamla saçlar koptu elime geldi. Üzüntüyle kuaföre gidip saçlarımı kestiremedim, oturdum saçlarımı tek tek yoldum." diye konuştu.

Hayata bakış açısını değiştirdiğini, pozitif bir yaşam sürmeye başladıktan sonra her şeyin bittiği düşüncesinde yanıldığını anladığını vurgulayan Altuner, kanseri yenerek hayata yeniden başladığını dile getirdi.

Hastalara moral olmaya çalışıyor

Altuner, artık her şeye kolay kolay üzülmediğini, kızmadığını, stres yapmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kanser hastalarının çoğu mutsuz ve içine kapanmış bir yaşam sürüyor. Onları görünce bir şeyler yapmak istediğimi anladım. Hastanelere gidiyorum bazen. Üzülen hastalara bakıyorum ve onlara başımdan geçenleri anlatıyorum. Eski hayatlarını bırakmalarını, başkaları için yaşamayı bırakıp, kendileri için yaşamalarını tavsiye ediyorum. Bazen evlerine, toplantılarına gidiyorum. Elimden gelen desteği veriyorum. Onları motive ediyorum. Bu işin en büyük dayanağı moral ve inanmak. İnandıktan sonra atlatılmayacak bir şey yok."

Hastalar için iyi bir örnek teşkil ettiğini belirten Altuner, bu konuda destek isteyenlere her zaman yardımcı olmaya hazır olduğunu ve bir sosyal yaşam merkezi kurmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün
25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
18:21 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2) - Son Dakika
18:20 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
18:18 Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım - Son Dakika
18:17 Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
18:14 Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanserle mücadelesiyle hastalara umut oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]