Kanserle mücadeleye dikkati Raftingle çektiler

TUNCELİ - Tunceli'de sağlıkçılar, kanserle mücadeleye dikkat çekmek için Munzur Çayı'da rafting yaptı.

Tunceli'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında, sağlıkçılar kansere dikkat çekmek için farklı bir etkinlik yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın'ın da aralarında bulunduğu sağlık çalışanları, Ovacık Karayolu Dedeağaç Köyü mevkiinde bir araya geldi. Munzur çayında "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarabilir" pankartı açan sağlıkçılar, daha sonra Rafting eğitimi alıp kıyafetlerini giyip botlara binen sağlık çalışanları, 15 kilometrelik parkurda 22 saat süreyle rafting yaptı.

Kentin son 2 yılda adını raftingle duyurduğunu anımsatan belirterek, "Bizler de halk sağlığı haftası kapsamında sağlık çalışanlarımızla beraber bu sporu öncelemek istedik. Sağlıklı yaşama desteklemek, bilinçlendirme ve farkındalık hareketini ön plana çıkarmak adına 40'a yakın sağlık çalışanımızla rafting yaptık" dedi.

Tunceli'de uzun yaşamın yanı sıra sağlık standartlarının da yüksek olduğuna değinen Özaydın, "Müdürlük olarak vatandaşlarımızın da katılımıyla pek çok alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bunun başında kanser taramaları büyük önem arz etmekte. Kanserle mücadele doğal beslenmenin, kimyasallardan uzak kalmanın, sağlıklı etkinlik ve aktivitelerin ön plana çıkması bizler için çok değerli. Kanserin önüne geçilmesi noktasında fiziksel kondisyonu arttırmak adına rafting de dahil olmak üzere her türlü sportif faaliyeti önceliyoruz"ifadelerini kullandı.