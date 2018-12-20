Son Dakika Haberleri: Kanserle Mücadeleye Yönelik Eğitimler Sürüyor

Kanserle Mücadeleye Yönelik Eğitimler Sürüyor

13 saat önce

Tekirdağ Çorlu Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) katkılarıyla gerçekleştirilen Kanser Farkındalık Eğitim Semineri Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kanserle Mücadeleye Yönelik Eğitimler Sürüyor, System.String[]
Tekirdağ Çorlu Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) katkılarıyla gerçekleştirilen Kanser Farkındalık Eğitim Semineri Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin, Çorlu KETEM Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri, KASAİD Çorlu Başkanı Naime Yılmaz ve çok sayıda kadın katıldı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin kanserle mücadelenin önemine değinirken kanser konusunda kadınları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Çorlu KETEM Müdürü Uzman Dr. Eylül Taneri, kanser hastalığı ve yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu ve kanserde erken teşhisin önemini dile getirerek katılımcı kadınlara seminer verdi.

Taneri ayrıca KETEM bünyesinde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın barsak kanseri taramalarının ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:35 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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