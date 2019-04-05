Son Dakika Haberleri: Kanserle Yaşam Toplantısı

Kanserle Yaşam Toplantısı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde "Kanserle Yaşam Toplantısı" yapıldı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde "Kanserle Yaşam Toplantısı" yapıldı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem, Üroloji Kliniği'nden Opr. Dr. Mustafa Çağlar ve Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Merve Karamahmutoğlu Cavıldak, 1- 7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Bafra'da Halk Sağlığı Toplantısı'nda bilgiler verdi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, kanser tanı ve tedavi süreçlerinin yanı sıra, ailesinde kanser olan bireylerin periyodik kontrollerinin önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Kanserin halk arasında bilinenin aksine erken teşhis ve kontrollerle ölümcül bir hastalık olmaktan çıktığı, gelişen tarama yöntemleriyle tedavisi olan bir hastalık olduğu anlatıldı. Özellikle 6 ayda bir yapılan çok kolay testlerle sağlıklı bir hayat geçirmenin önemine dikkat çekildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:10 Kaynak: İHA

Bafra, Samsun, Güncel
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