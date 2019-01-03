Kanserli Çocuklara Destek Olurken, 2 Kez Kanseri Yendi

ANKARA'da yaşayan Serap Çetin (34), 2014 yılında, mide kanseri olduğunu 4'üncü evredeyken öğrendi.

ANKARA'da yaşayan Serap Çetin (34), 2014 yılında, mide kanseri olduğunu 4'üncü evredeyken öğrendi. Midesi alınan, kanseri yenip, yapay mideyle yaşamını sürdüren Çetin'e, 2017'de rahim kanseri teşhisi koyuldu. Bir kez daha kanseri yenen Çetin, 4 yıllık mücadelesinde 'Dünyayı iyilik kurtaracak' platformunu oluşturup, kanserli çocuklara yardım etti. Hayatını kanserli çocuklara adayan Çetin, "4 çocuk kanseri yendi sayemizde. Beraber ağlayıp, beraber güldük. Bu illet hastalığa yenilmesinler" dedi.



Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan ev kadını Serap Çetin, 2014 yılında mide ağrısıyla gittiği hastanede, 4'üncü evrede mide kanseri olduğunu öğrendi. Hemen tedavisine başlanan, midesi alınan ve yerine yapay mide yapılan Çetin, kemoterapi görürken, sosyal paylaşım siteleri üzerinden kanserli çocuklara yardım etti. Çetin, sosyal medyadan iletişim kurduğu kadın aracılığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Burada kanserli çocukların tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde görev yapan Çetin, elde edilen geliri Türkiye'deki kanserli çocukların hesabına yatırdı. Çetin, ayrıca hastanelerin onkoloji servislerini de ziyaret ederek, gün boyu kendisi gibi kanser olan çocuklarla ilgilendi. Hayatını çocuklara adayan ve böyle moral bulan Serap Çetin, gördüğü tedavi sayesinde de 2 yılda mide kanserini yendi.



KANSERİ İKİNCİ KEZ YENDİ



İlk kez 2017 yılında girdiği üniversite sınavından istediği puanı alıp, Ankara'daki meslek yüksekokulunun maliye bölümüne yerleşen Serap Çetin, bu kez de rahim kanseri olduğunu öğrenince öğretim göremedi. Sosyal medyada 'Dünyayı iyilik kurtaracak' platformunu kuran ve binlerce kişiye ulaşan Çetin, kanserli çocuklara yardımını sürdürdü. Her ay hastanede 4 gün yatarak, tedavi gören genç kadın, diğer günlerde ise kanserli çocukları ziyaret edip, moral buldu. Anne olamayacağını öğrenince büyük üzüntü yaşayan Çetin, kanseri ikinci kez yendi.



DOKTORLAR, '6 AY YAŞAR' DEMİŞ



Zor süreçlerden geçtiğini anlatan Serap Çetin, "Ağır tedaviler gördüm. Şu anda çok mutluyum, varabildiğim en güzel noktadaydım. Mide ağrısıyla gittiğim hastanede, 4'üncü evrede mide kanseri olduğumu öğrendim. Ameliyatla midemin tamamı çıkarıldı. Yaşama şansımın çok düşük olduğunu söylemişti, doktorlar; 'En fazla 6 ay yaşar' demişler. Ben de yılmadım, yıkılmadım. Ailem son günlerimi yaşıyorum, diye sürekli beni gezdiriyordu" dedi.



'SAYEMİZDE 4 ÇOCUK KANSERİ YENDİ'



Serap Çetin, kanserli çocuklara yardım etmeye başladıktan sonra sağlığının daha iyiye gittiğini hissettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Viyana'daki yardım gecesinden sonra hayatım değişti. Kötüye giden sağlığım, iyiye doğru gitmeye başladı. Kanser hücreleri boynumda da vardı. 4'üncü kürde tedavi etkili oldu ve silinmeye başladı. Tedavi sonunda iyileştim. Işına gerek kalmadan, beni gönderdiler. Mutluluğun anahtarı; yaşamanın sırrı, aldığım bir duada gizli. Üniversite sınavına girdim, kazandım. Üniversiteye başlayacağım gün kontrolüm vardı. İkinci kez kanser olduğumu öğrendim. Tekrar yenilemiş. 'Olsun, yenerim' dedim. Sırrını biliyorum, nasıl olacağını biliyorum. Tekrar tedavime hızlı şekilde başladım. İkinci kez kanser olduğumda saçlarım dökülmedi. Diğerinde saçlarım dökülmüştü. Aldığım ilaçlar ödem yaptı. Saçlarım uzadı, kaşlarım uzadı. Ödem gitti. İkincisinde bunlar olmadı. Bu sefer 4 gün yatak, 14 gün hastane ziyaretleri planladım. Yardıma muhtaç kişilerin yanında olmaya çalışıyordum. Değişik insanlarla tanıştım bu evrede. Şu an çevrede 'iyilik meleği' diyorlar bana. Sosyal medyada 'Dünyayı iyilik kurtaracak' adlı platform kurduk. Gönüllü arkadaşlarımızla gece gündüz, durmadan koşuyoruz. 4 çocuk kanseri yendi sayemizde. Moral veriyorum. Beraber ağlayıp, beraber güldük. Eminim, onlar da benim ışığımdan yararlandılar."



'MORALLERİNİ YÜKSEK TUTSUNLAR'



Kanser hastalarına umutlarını yitirmemeleri önerisinde bulunan Serap Çetin, "Kanser olduğunu öğrenen kişilere umut diyorum. Bu illet hastalığa yenilmesinler, mücadele etsinler, dua etsinler, morallerini yüksek tutsunlar. İhtiyaç sahibi ailelere gidiyoruz. Takibimizde yüzlerce aile var, diyebiliriz. Tek hayalim; herkesin isteğini, dileğini gerçekleştirmek. Bu dünyadan gidersem güzel anılmak istiyorum" diye konuştu



- Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun İl Başkanı'nın Görevden Alınmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu

3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon

Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır