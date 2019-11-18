Kanserli köpek, hem sağlığına hem de yuvaya kavuştu

BURSA'da kanser hastası olan köpek, tedaviye alındığı merkezde hem sağlığına hem de yuvaya kavuştu. Köpeği sahiplenerek adını 'Blue' koyan Sevim Akyüz, "Kedilerimi kısırlaştırmaya götürdüğümde 'Blue'yu gördüm. O an sanki benimle iletişime geçti. Sahiplenilmek istediğini bana anlatır gibiydi" dedi.

Haftanın bir gününü hayvanseverler tarafından getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına ayıran Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 7 yaşındaki kanserli dişi sokak köpeğini, sağlığına kavuşturdu. Ayrıca köpeğin sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı.

Baktığı sokak kedilerini kısırlaştırmak için barınağa götüren hayvansever Sevim Akyüz, barınakta dolaşırken gördüğü köpekle ilgilendi. Ardından da köpeği sahiplenmek istedi. Bu isteğini barınak yetkililerine ileten hayvansever kadın, köpeğin rahim kanseri olduğunu öğrendi. Bu durumun kendisi için sorun teşkil etmediğini barınak yetkililerine ileten Akyüz, 13 santimetre büyüklüğünde tümör bulunan köpeği sahiplendi.

TÜMÖRDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde ameliyat edilen köpek, 4 doz kemoterapi aldı. Kanserli köpeğin tedavi sürecinde en büyük destekçisi de yeni sahibi Sevim Akyüz oldu. 'Blue' ismini verdiği köpeği her gün barınakta ziyaret eden ve mamalar götürerek, yakından ilgilenen Akyüz, eski sağlığına kavuşunca da köpeği evine götürdü.

'BENİ SAHİPLEN DER GİBİ BAKTI'

Evinde dört sokak köpeği ile birçok kediye daha bakan Akyüz, kendisini sokak hayvanlarını koruma gönüllüsü olarak tanıtıyor. Akyüz, "Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, haftanın bir gününde biz hayvanseverler tarafından getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını yapıyor. Kedilerimi kısırlaştırmaya götürdüğümde Blue'yu gördüm ve o an sanki benimle iletişime geçti. Sahiplenilmek istediğini bana anlatır gibiydi. Fotoğraflarını çektiğim Blue'ya benim daha başka köpeklerim olduğu için ilk olarak sosyal medyada bir sahip aradım. Ancak daha sonra başkasına gitmesine gönlüm el vermedi ve ben sahiplendim" dedi.

'KANSERLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DAHA DA BAĞLANDIM'

'Blue'yu sahiplenmek istediğinde barınak yetkililerinden köpeğin rahim kanseri olduğunu öğrenen Akyüz, bu durumun sahiplenme isteğini daha da arttırdığını belirterek, "Barınak yetkilileri köpeğin tedavisinin mümkün olduğunu ve ameliyat ederek tedavi sürecini başlatacaklarını söylediler. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, gerçekten uzman veteriner hekimlere sahip bir tesis. Tesiste köpeği ameliyat ederek vücudunu tümörden temizlediler ve kemoterapi sürecini başlattılar. Bu süreçte ben de Blue'ya kavuşabilmek için gün saydım. Sürekli barınağa giderek can dostumu ziyaret ettim. Barınaktan telefon açıp Blue'nun tamamen iyileştiğini söylediklerinde de hemen giderek köpeğimi aldım" diye konuştu.

'SAĞLIKLI HAYVANA HERKES BAKAR'

Yaklaşık 2 aydır Blue'ye baktğını ifade eden Akyüz, "Sağlıklı hayvana herkes bakar. Önemli olan yardıma muhtaç hayvanlara sahip çıkabilmek. Petshoplar hayvan ticaret merkezi değil. Hayvan bakmak isteyen hayvan severlerden tek dileğim barınaklardan hayvan sahiplenmeleri. Dünyanın parasını verip petshoplardan hayvan almanın ne anlamı var. Bu hayvanların isteği bir sıcak yuva ve bir kap mama ile su. Sokaklarda bize muhtaç canlar var. Hayvan ticareti yapmak isteyenlere fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.