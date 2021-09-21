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Kanserojen ürünler bu kitapçıya giremiyor - Son Dakika

Kanserojen ürünler bu kitapçıya giremiyor

21.09.2021 23:56
Kanserojen ürünler bu kitapçıya giremiyor, System.String[]

Kanserojen ürünler bu kitapçıya giremiyor BKMKİTAP bünyesinde bulundurduğu 500 bin çeşit üründe kanserojen ürünlere yer vermiyor Okulların açılmasıyla birlikte Avrupa'nın en büyük kitap mağazasını bünyesinde barındıran BKMKİTAP'ta yoğunluk başladı.

Kanserojen ürünler bu kitapçıya giremiyor

BKMKİTAP bünyesinde bulundurduğu 500 bin çeşit üründe kanserojen ürünlere yer vermiyor

BURSA - Okulların açılmasıyla birlikte Avrupa'nın en büyük kitap mağazasını bünyesinde barındıran BKMKİTAP'ta yoğunluk başladı. Çocukların ve ailelerin sağlığını düşünen BKMKİTAP, 500 bin çeşit ürünü içerisinde kanserojen madde taşıyan ürünlere yer vermiyor.

Avrupa'nın en büyük kitabevini bünyesinde bulunduran BKMKİTAP'ta okulların açılmasıyla birlikte yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Müthiş bir yoğunluğun olduğu BKMKİTAP'da kitabın yanı sıra kırtasiye malzemeleri, hobi ve bilgi teknolojileri olmak üzere 500 bin çeşit ürün bulunmakta. Öğrenciler için ücretsiz ders çalışma alanlarının bulunduğu konseptte misafirlerin rahat etmesi için her türlü ayrıntı düşünülmüş. BKMKİTAP'ta günde 100 bin kitap satışı yapılıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte BKMKİTAP'a müthiş bir ilgi olduğunu ifade eden BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, "Geçen sene malum bir salgın başladı dünyada ve ülkemizde, pandemi sebebiyle okullar tam anlamıyla açılmamıştı. İşlerimiz sakindi hafta sonları kapalıydı. En çok verimli olan akşam saatlerinde kapalıydı. Ama şimdi okullar açıldı. Müthiş bir ilgi ve okul özlemi ve iki yıllık alışveriş özlemi var. Her yönüyle memnunuz gayet güzel gidiyor. Tabii pandemi süreci biraz alışkanlıkları değiştirdi. Sezonda daha çok geçmişte klasik ürünler satılırdı. Ama pandemide kitap okuma oranları yükseldi ve geçmişte olan alışveriş özlemi birden patladı. Burada hem okul sezonu, hem hobi, etkinlik, bilgi teknolojileri ve müşterinin istediği tüm ürünleri getirdik. Değişik konsept ve tarzdaki ürünlerde satmaya başladı. Bu da bizim için memnuniyet verici bir durum. Gittikçe çeşidimiz arttı, önceden çeşidimiz 300 binken, pandemi sürecinde 500 bine çıkardık. Hem kitap, hem kırtasiye, hem bilgi teknolojileri ürünleri, oyuncak ve puzzle ürünleri hala çok satıyor. Sesli kitaplar çok arttı. Etkinlik oyunları, eğitici kitaplar ve çocuk ürünlerine yönelik aşırı bir artış var. Yani çocuk etkenli ne kadar ürün varsa hepsi çok satıyor" dedi.

"BKMKİTAP'ta kanserojen madde içeren ürün yok"

Kitabın kitapçıdan, kırtasiyenin kırtasiyeciden alınacağını belirten Kutbettin Bingölbali, "Her şeyi yerinden yani merkezinden almak güzeldir. Nasıl ilaç markette satılmıyorsa, kitap da bana göre öyle olmalıdır. Bir markete gitmiştim, kitapla peynir aynı yerde satılıyordu. Tabi peynirde bir nimet ama kitapla peynir aynı poşete konulunca, bir kitapçı olarak üzülmüştüm. BKMKİTAP olarak kendi çocuğumuza ne alıyorsak bütün çocukları da önemsiyoruz. Zaten müşterilerimiz evden çıkıp buraya gelirken ilk algıları, BKM KİTAP'ta 'kanserojen ürün yok, sağlıklı ürünler var' algısı ile geldiği için biz memnunuz. Ben sadece BKMKİTAP için söylemiyorum. En büyüğünden en küçüğüne tüm kitap ve kırtasiyeciler daha gerçek ürünler satıyor, içeriğinde kanserojen madde az olan ürünler satıyor. Bir üründe CE yazılmıyorsa o üründe ciddi anlamda bir sorun vardır. Mesela özellikle oyun hamurlarında. Ama kitapçılar daha çok marka satarlar, bilinen ürünler satarlar. Merdiven altı ürünler satmazlar. Ama marketler daha çok ucuz, sıradan ve kanserojen madde barındıran ürünler satarlar. Neredeyse kasaplar ve manavlar satacak bu kırtasiye ürünlerini. Biz nasıl manav ve kasap ürünleri işine girmiyorsak, bırakın lütfen kitapçılar da kendi işini yapsın. Neredeyse 10 milyon kitap var. Mağaza haricinde 80 bin, mağazalarla beraber 100 bin kitap çıkarıyoruz, bunu pandemi tetikledi. Okuma oranında ciddi artış var. E-Ticaret'te üçüncü sıradayken en ön safa geçtik ve en ön safta da durmaya çalışıyoruz. E-Ticaret'te pandemi sürecinde en az yedi kat büyüdük. Bu çalışmalarımızı halihazırda 600 kişiyle sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kültür Merkezi, oyunlar, okullar, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanserojen ürünler bu kitapçıya giremiyor - Son Dakika


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