Kansersiz Yaşam İçin En Ücra Yerlere Gidiyorlar

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kanser hastalığının görülme sıklığını ve ölüm oranlarını azaltmak amacıyla gezici kanser eğitim ve tarama aracı, en ücra yerlere giderek son 6 ayda 5 bin vatandaşa ulaştı.

Kanser hastalığının görülme sıklığını ve ölüm oranlarını azaltmak amacıyla son teknolojiyle donatılan kanser tarama aracı ile merkezin yanı sıra ilçe ve köylerde de sağlık hizmeti sunan ekipler, hem hastalıkla ilgili bilgilendirme hem de sağlık taraması yapıyor.



"Erken teşhis yolunda taranmayan kalmasın" sloganıyla Kocaeli ve ilçelerini köy köy gezen ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Fatma Aydın, AA muhabirine açıklamasında, kanser hastalığının erken teşhis edilmesi durumunda tedavi imkanının daha fazla olduğunu belirterek mobil araçla Kocaeli'de ilçe ilçe, köy köy gezerek kanser taraması ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.



En temel amaçlarının vatandaşlarda kanserle mücadele bilinci oluşturabilmek olduğunu kaydeden Aydın, "Son 6 ayda 5 binin üzerinde vatandaşımızın rahim ağzı ve kolon kanseri taramalarını gerçekleştirdik. Kocaeli sanayi bölgesi olması sebebiyle kanser oranının yüksek olduğu bir şehir. Gittiğimiz her yerde vatandaşlar tarafından çok sıcak karşılanıyoruz." diye konuştu.



Ekipte yer alan ebe-hemşire Kevser Avcı da her köye ulaşmak için gayret gösterdiklerini belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Yaklaşık 6 aydır köyleri gezdiklerini dile getiren Avcı, şu ana kadar 70'den fazla köye ulaştıklarını ve vatandaşların çok yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.



"Allah devletimizden razı olsun"



Başiskele ilçesine bağlı Serindere köyü muhtarı Musa Oskan da kanser tarama hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Köyümüz çok ücra bir yerde olmasına rağmen belediye görevlilerimiz her zaman yanımızdalar. Hizmetleri aksatmadan yerine getiriyorlar. Bugün köyümüze misafir oldular. Kendilerinden Allah razı olsun." dedi.



Hizmetten yararlanan Serindere köyü sakinlerinden Hatice Özaydın, ekiplerin köyde olduğunu öğrenince bilgi almak için geldiğini söyledi.



Özaydın, "Bu kadar uzakta olmamıza rağmen köyümüze kadar geldiler. İlk defa köyümüzde kanser taraması gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, belediyemizden Allah razı olsun." diye konuştu.

