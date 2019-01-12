Kansızlığa Gözden Teşhis

HASTALIĞINIZ OLMASA BİLE KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, "Ayrıca başka hastalıklar da gözden anlaşılabilir" diyor ve ekliyor.

"Eğer karaciğerinizde herhangi bir sorun varsa; aynada gözlerinize baktığınız zaman gözlerin beyazının sarardığını görebilirsiniz. Gözlerinizde bu tarz herhangi bir değişiklik fark ederseniz, hekiminize başvurun. Glokom gibi durumları kontrol etmek için düzenli göz muayeneleri yapmak önemlidir. Yüksek tansiyon, diyabet ve bazı kanserler de yine bir göz hastalıkları uzmanı tarafından fark edilebilir. Hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile her iki yılda bir göz muayenesi yaptırmayı ihmal etmeyin."