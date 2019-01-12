Son Dakika Haberleri: Kansızlığa Gözden Teşhis

Kansızlığa Gözden Teşhis

10 dakika önce

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, "Anemiyi anlamanın çok basit bir yolu var:

Kansızlığa Gözden Teşhis, System.String[]

HASTALIĞINIZ OLMASA BİLE KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, "Ayrıca başka hastalıklar da gözden anlaşılabilir" diyor ve ekliyor.

"Eğer karaciğerinizde herhangi bir sorun varsa; aynada gözlerinize baktığınız zaman gözlerin beyazının sarardığını görebilirsiniz. Gözlerinizde bu tarz herhangi bir değişiklik fark ederseniz, hekiminize başvurun. Glokom gibi durumları kontrol etmek için düzenli göz muayeneleri yapmak önemlidir. Yüksek tansiyon, diyabet ve bazı kanserler de yine bir göz hastalıkları uzmanı tarafından fark edilebilir. Hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile her iki yılda bir göz muayenesi yaptırmayı ihmal etmeyin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:23 Kaynak: Bültenler

Fatih, Güncel
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