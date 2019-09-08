Son Dakika Haberleri: Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi
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Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi

39 dakika önce

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin etkisiz hale getirtildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, System.String[]

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin etkisiz hale getirtildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen ve biri kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 uzun namlulu silah ile 125 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisinin Mardin Devlet Hastanesi'nde devam ettiği ettiği kaydedilen açıklamada, "Şehit Emniyet Müdürümüz Tufan Kansuva'nın kanı yerde kalmamış olup, bölgedeki operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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