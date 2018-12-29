Son Dakika Haberleri: Kantar Fişlerinde Oynama Yapan İki Kişi Tutuklandı

Kantar Fişlerinde Oynama Yapan İki Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye, Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde, kalorifer yakıtı taşıyan akaryakıt tankerlerinin girdiği kantarların fişlerinde rüşvet verilerek oynama yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kantar Fişlerinde Oynama Yapan İki Kişi Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye, Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerinde, kalorifer yakıtı taşıyan akaryakıt tankerlerinin girdiği kantarların fişlerinde rüşvet verilerek oynama yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye, Ayvalık, Edremit ve Havran ilçelerindeki devlet hastanelerine kalorifer yakıtı taşıyan tanker şoförünün kantar görevlisine rüşvet vererek fişlerde oynama yaptığını tespit etti.

Bu şekilde devlet kurumlarının defalarca zarara uğratıldığının belirlenmesi üzerine yakıt şirketinin yetkilisi N.T, tanker şoförü T.Ç, kantar görevlisi İ.B, söz konusu ilçelerdeki hastane görevlileri A.K, K.E, T.S, F.G. ve İ.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yetkilisi N.T. ve tanker şoförü T.Ç. tutuklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:10 Kaynak: İHA

Edremit, Ayvalık, Burhaniye, 3. Sayfa
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