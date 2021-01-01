Kantara çıkartılan beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir beton şantiyesinde kantara çıkan beton mikseri, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir beton şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kantara çıkan beton mikseri, bir anlık dikkatsizlik sonucu kantar rampasında devrildi. Yan yatan beton mikseri sürücüsünün yaralanması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kamyon sürücüsü Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA