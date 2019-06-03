Son Dakika Haberleri: Kantarcı: "Suudi Arabistan'dan ve Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimizi, bölge turizmcileri...
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Kantarcı: "Suudi Arabistan'dan ve Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimizi, bölge turizmcileri...

1 saat önce

Doğu Karadenizli turizmciler son dönemde ortaya çıkan Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gidecek turistlere yönelik oluşturulmaya çalışılan olumsuz havaya rağmen tüm Körfez ülkelerinden bölgeye gelecek turist sayısında artış bekliyor.

Kantarcı:
Doğu Karadenizli turizmciler son dönemde ortaya çıkan Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gidecek turistlere yönelik oluşturulmaya çalışılan olumsuz havaya rağmen tüm Körfez ülkelerinden bölgeye gelecek turist sayısında artış bekliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, geçtiğimiz yıl çoğunluğu Körfez ülkelerinden olmak üzere Trabzon'a 600 binin üzerinde, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ise 1 milyona yakın yabancı turist geldiğini hatırlattı. Kantarcı, son dönemde ülkemiz turizmini olumsuz etkilemeye yönelik bazı haberlerin çıkmaya başladığına dikkat çekerek "Suudi Arabistan'dan ülkemize gelecek olan turistlere, misafirlerimize, ülkemize gitmemeleri ve farklı ülkeleri tercih etmeleri hususunda telkinde bulunulduğu ifade edilmekte. Bu tür açıklamaların ve yönlendirmelerin bölge ve ülke turizmimizi olumsuz etkilemeyeceğini düşünmekteyim. Hükümetler arası bazı pürüzler, dönem dönem sorunlar yaşanabilir, bunlar olağan şeyler. Yaşanabilecek sorunlar Türk halkı ile Suudi halkının dostluğunu, kardeşliğini etkilemez, etkilemeyecektir. Din birliğimizin yanı sıra, yüzyıllardır tarih birlikteliğimiz olan Suudi halkı, yıllardır tatillerini huzurlu ve mutlu bir şekilde ülkemizde ve yoğun olarak da Doğu Karadeniz Bölgemizde geçirmektedirler. Suudi Arabistan'dan ve Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimizi, bölge turizmcileri olarak en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu yıl tüm Körfez ülkelerinden gelecek turist sayısında artış beklemekteyiz" diyen Kantarcı "Daha önce direk uçuş olmayan ülkelerden yeni direk uçuşlar da var. Misafirperverliğimizi ve iyi hizmet anlayışımızı devam ettirdikçe, turizmde başarılarımızı daha da artıracağız. Sezonumuzu uzatmak ve pazar çeşitliliğini artırmak için de çalışmalarımız var. Şimdiden tüm turizm camiasına hayırlı ve başarılı sezonlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Türkiye, turist, Suudi Arabistan, Körfez, Ekonomi
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