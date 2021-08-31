Kantarda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aksaray'da cezaevi inşaatına taşımak için hazır betonun yüklendiği beton mikseri şantiyedeki kantardan iniş yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu üzerinde bulunan Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi inşaatının şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinin duvar yapımında kullanılması için yüklenen hazır betonun ölçümü için kantara çıkan Muzaffer Y. (40) idaresindeki 42 FCN 21 plakalı Mercedes marka beton mikseri, kantardan iniş yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücünün araçta sıkışması üzerine şantiye işçileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY