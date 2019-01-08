Kantardan Kaçan Domates Yüklü Kamyon Devrildi
15 dakika önce
Kantardan kaçan domates yüklü kamyon devrildiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde karayolları kantarından kaçmak için girdiği köy yolunda gizli buzlanma dolayısıyla devrildi.
Kantardan kaçan domates yüklü kamyon devrildi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde karayolları kantarından kaçmak için girdiği köy yolunda gizli buzlanma dolayısıyla devrildi.
Edinilen bilgiye göre Antalya
'dan domates yüklü şekilde yola çıkan Abdi Taka idaresindeki 34 BK 4028 plakalı kamyon, ilçe girişindeki Ulaştırma Bakanlığı
Yol Kenarı Denetleme İstasyonundan kaçarak Yunusemre
mahallesi yoluna girdi. Yoldaki yoğun kar ve gizli buzlanma nedeniyle kayan domates yüklü kamyon tarlaya devrildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı gören Mehmet Altınsoy
, "Kamyonun önündeki araç yolda kalmış çıkamamış. Kamyonu süren arkadaş da durmak zorunda kalmış, arkadan da kamyonu bir araç sıkıştırınca geri gidemeyince buzdan dolayı yan tarafa yatmış. Kamyon domates yüklü Finike
'den İstanbul
'a gidiyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:35 Kaynak: İHA
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