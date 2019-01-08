Son Dakika Haberleri: Kantardan Kaçan Domates Yüklü Kamyon Devrildi

Kantardan Kaçan Domates Yüklü Kamyon Devrildi

15 dakika önce

Kantardan kaçan domates yüklü kamyon devrildiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde karayolları kantarından kaçmak için girdiği köy yolunda gizli buzlanma dolayısıyla devrildi.

Kantardan kaçan domates yüklü kamyon devrildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde karayolları kantarından kaçmak için girdiği köy yolunda gizli buzlanma dolayısıyla devrildi.
Edinilen bilgiye göre Antalya'dan domates yüklü şekilde yola çıkan Abdi Taka idaresindeki 34 BK 4028 plakalı kamyon, ilçe girişindeki Ulaştırma Bakanlığı Yol Kenarı Denetleme İstasyonundan kaçarak Yunusemre mahallesi yoluna girdi. Yoldaki yoğun kar ve gizli buzlanma nedeniyle kayan domates yüklü kamyon tarlaya devrildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı gören Mehmet Altınsoy, "Kamyonun önündeki araç yolda kalmış çıkamamış. Kamyonu süren arkadaş da durmak zorunda kalmış, arkadan da kamyonu bir araç sıkıştırınca geri gidemeyince buzdan dolayı yan tarafa yatmış. Kamyon domates yüklü Finike'den İstanbul'a gidiyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:35 Kaynak: İHA

Antalya, Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa
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