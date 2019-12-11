Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu.

Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu.


Afyonkarahisar- Antalya kara yolu üzerinde bulunan Sandıklı Yol Kenarı Denetleme İstasyonu kantarından kaçmak isteyen tır şoförü H.D., tırının ön plakasını sökerken, arka kısımdaki plakayı ise tıraş köpüğü ile kapatarak kantardan kaçmaya çalıştı. Sandıklı jandarma trafik ekiplerinin dikkati üzerine fark edilen tır durdurulurken, uyanık sürücü H.D.'ye 412 lira para cezası uygulandı. Ayrıca tır geçici olarak trafikten men edildi.


Öte yandan olayı gören çevredeki vatandaşlar, tır şoförünün uyguladığı bu yöntemi ilk kez gördüklerini ifade ederek şaşkınlıklarını gizleyemedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan tır sürücüsüne para cezası
Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
21:20 23 yıldır aranan Klimt tablosu, çalındığı müzenin duvarında mı saklıydı? - Son Dakika
21:08 MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi - Son Dakika
21:06 Erdoğan-Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:05 Sözcü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi olmamıştır" - Son Dakika
21:00 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
20:47 Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı - Son Dakika
20:00 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık - Son Dakika
19:48 İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı - Son Dakika
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Son Dakika
19:08 Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]