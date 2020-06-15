Burhaniye ilçesinde, Madra Dağı eteklerindeki zeytinlik alanlarda çıkan sarı kantaron çiçeği köylülere geçim kaynağı oldu. Kantaron çiçeğinin şifalı olduğunu anlatan Nizamettin Budak, çiçeğin demetini 2,5 liradan sattıklarını söyledi.



Yaz aylarıyla birlikte Madra Dağı eteklerinde çıkan sarı kantaron çiçeği köylülere geçim kaynağı oldu. Dağ eteklerindeki zeytinlik aralarından toplanan sarı kantaron çiçeğini pazarda satan vatandaşlar, pazar harçlığını çıkarıyor. Çok sayıda vatandaşın kantaron çiçeği sattığını anlatan 54 yaşındaki Nizamettin Budak, "Kantaron çiçeğini dedelerimiz ve ninelerimizden öğrendik.Yörede toplanan sarı kantaron çiçekleri zeytinyağının içine atılarak kantaron yağı elde ediliyor. Kantaron yağı da bir çok derde devadır. Bu aylarda topladığımız sarı kantaron çiçeklerini pazarlarda satıyoruz. Bu da bize Pazar harçlığı oluyor. Kantaron çiçeği çok ilgi görüyor. Demetini 2,5 liradan satıyoruz" dedi. - BALIKESİR